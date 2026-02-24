България е сред първите в ЕС по детска бедност

За съжаление България е една от водещите страни в Европейския съюз по най-висок дял на деца, живеещи в риск от бедност и социално изключване.

За тези деца това означава ограничен достъп до образование, здравеопазване и социална подкрепа, както и реален риск да попаднат в капана на наследствената бедност, която се предава от поколение на поколение.

400 000 българчета растат в риск от бедност

От фондация "Конкордия България" в становище, адресирано до Европейската комисия, призоваха за обвързани и целево разпределени инвестиции в превенцията на детската бедност в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС (2028–2034).

"Когато едно дете няма достъп до качествено образование, ранна подкрепа и сигурна среда, възможностите му да развие пълния си потенциал са ограничени. Това не е личен проблем, а резултат от закъснели и недостатъчни политически решения", отбелязват от организацията.

"400 000 деца в България растат в риск от бедност. Важно е да си признаем, че България, за съжаление, не успява да се справи с намаляване на детската бедност", посочи Доника Колева, мениджър информационно развитие в "Конкордия", предаде БНР.

"В ежедневието на едно дете в подобно положение това означава, че много често то гладува, защото родителите му не нямат възможност да осигурят топла, качествена, питателна храна. Означава, че то няма дрехи или обувки, които да са подходящи за сезона, липсват много базисни неща, които са важни за едно дете, за да расте и да се развива. Много често те не успяват да достигнат до възможностите, които държавата, общините или пък неправителствените организации осигуряват и често забелязваме бариера пред ресурсите, които обществото има. Често пъти в своята уязвимост тези деца и семейства остават невидими", коментира още Колева.

