"България е беззащитна": Полковник след нахлуването на руски дронове в Полша

България има нулева готовност да регистрира летящи средства в нашето небе. За това предупреди Иван Миланов, полковник от резерва и вицепрезидент на Международна асоциация за борба с дронове. Според него в страната няма стратегия за борба с дронове. "От години предупреждаваме институциите, но не бих казал, че имаме особено голям успех. В момента, ако дронове навлязат на наша територия, ние просто не можем да ги открием. Нямаме такива системи, с които рано да ги открием и да чуем сигналите, които излъчват. Затова се чувстваме беззащитни", обясни той.

ОЩЕ: НАТО ще използва военна сила срещу руските дронове: България също е готова да реагира

По думите му нямаме нужното радарно покритие, и под 3000 метра дронове може да влизат и излизат от небето ни, без да се разбере. „Тези дронове може да летят на 120 метра, на 50 метра. Те са малки и трудно откриваеми. Трябва да разполагаме с необходимата техника, с цялостни системи за борба с дронове, с която да ги откриваме на достатъчно големи разстяние, да се идентифицират, да се хванат пътните сигнали, и да се установи дали са опасни и трябва ли да бъдат свалени“, категоричен беше експертът.

"Изключително важно е в много кратки срокове да се снабдим с такава техника", каза Миланов.

Това според Димитър Ставрев е технически осъществимо, но няма да е евтино.

Руски дронове над Полша

Припомняме, че преди дни Полша вдинга свои изтребители да свалят множество руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство. Варшава определи случая като "акт на агресия" и "мащабна провокация" срещу член на НАТО и Европейския съюз (ЕС).

ОЩЕ: Нападение или не? Представител на НАТО коментира нахлуването на руски дронове в Полша

Нахлуването на дронове в небето над Полша провокира опасения, че Кремъл засилва усилията си, за да изпита решимостта на Запада.