Войната в Украйна:

"България е беззащитна": Полковник след нахлуването на руски дронове в Полша

12 септември 2025, 08:17 часа 602 прочитания 0 коментара
"България е беззащитна": Полковник след нахлуването на руски дронове в Полша

България има нулева готовност да регистрира летящи средства в нашето небе. За това предупреди Иван Миланов, полковник от резерва и вицепрезидент на Международна асоциация за борба с дронове. Според него в страната няма стратегия за борба с дронове. "От години предупреждаваме институциите, но не бих казал, че имаме особено голям успех. В момента, ако дронове навлязат на наша територия, ние просто не можем да ги открием. Нямаме такива системи, с които рано да ги открием и да чуем сигналите, които излъчват. Затова се чувстваме беззащитни", обясни той.

ОЩЕ: НАТО ще използва военна сила срещу руските дронове: България също е готова да реагира

По думите му нямаме нужното радарно покритие, и под 3000 метра дронове може да влизат и излизат от небето ни, без да се разбере. „Тези дронове може да летят на 120 метра, на 50 метра. Те са малки и трудно откриваеми. Трябва да разполагаме с необходимата техника, с цялостни системи за борба с дронове, с която да ги откриваме на достатъчно големи разстяние, да се идентифицират, да се хванат пътните сигнали, и да се установи дали са опасни и трябва ли да бъдат свалени“, категоричен беше експертът.

"Изключително важно е в много кратки срокове да се снабдим с такава техника", каза Миланов.

Това според Димитър Ставрев е технически осъществимо, но няма да е евтино.

Руски дронове над Полша

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че преди дни Полша вдинга свои изтребители да свалят множество руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство. Варшава определи случая като "акт на агресия" и "мащабна провокация" срещу член на НАТО и Европейския съюз (ЕС).

ОЩЕ: Нападение или не? Представител на НАТО коментира нахлуването на руски дронове в Полша

Нахлуването на дронове в небето над Полша провокира опасения, че Кремъл засилва усилията си, за да изпита решимостта на Запада.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Полша НАТО отбрана дронове
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес