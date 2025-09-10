НАТО ще използва военна сила срещу руските дронове: България също е готова да реагира

НАТО взема съответните мерки и мерките са категорични. Ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати. Те ще бъдат сваляни. Ние също наблюдаваме нашето въздушно пространство и имаме готовност за реакция с наши сили и със сили на съюзниците. Това коментира пред медиите министърът на отбраната Атанас Запрянов във връзка с нахлуването на руски дронове в Полша. Министърът заяви, че това е провокация и нарушение на международното право, което България осъжда.

Той заговори и за влошаване на средата за сигурност. "Руската страна по този начин влошава диалога с НАТО. Не само, че няма диалог, а това са враждебни действия по отношение на територията на НАТО", смята още Запрянов.

Военният министър заяви, че НАТО има достатъчно разположени сили за противовъздушна отбрана по Източния фланг за наблюдение от въздушното пространство и авиация и средства за противовъзудшна отбрана, за да бъдат неутрализирани такива цели. От гледна точка на безопасността НАТО е гарантирало с военно присъствие на съюзниците на територията на Полша и други страни", смята още министърът.

Ще бъде ли задействан чл. 5?

Министърът уточни, че освен въздушното пространство на Полша, е нарушено и въздушното пространство на Алианса. „Въздушното пространство на страните членки е част от общото въздушно пространство и използването на летателни апарати е грубо нарушение на международното право“, каза той.

На въпрос дали тогава ще бъде задействан чл. 5 от Северноатлантическия договор, което означава, че всяко нападение срещу страна членка ще се разглежда като нападение срещу целия Алианс, министърът отговори: „Това не е директна атака към цели на територията на Полша, ако имаше такава атака - това значи чл. 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана“.

Той напомни, че освен Полша - Румъния също има проблеми с руски дронове, особено в близост до делтата на Дунав.

Каква е била целта на руските дронове в Полша?

Според него тези дронове се използват за удари по украинска територия, но по никакъв начин това не позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от територията на други държави.

Запрянов обясни, че антидрон системите на Украйна са насочени срещу фронтовата линия и срещу очакваните направления, от които ще влита тази техника, а използването на чуждо въздушно пространство вероятно се счита като изненада за украинската страна, но е категорично недопустимо.