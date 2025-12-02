България е будна: Българските знаменитости, които излязоха на масовия протест (ВИДЕО)

В огромния протест срещу Бюджет 2026 и настоящото правителство, който обхвана различни градове в България на 1 декември, се включиха редица популярни личности от българските шоубизнес среди. Сред протестиращите, които се присъединиха в шествията и демонстрациите, бяха много на брой известни от различни сфери като кино, сцена и социални мрежи. Те се включиха активно във вечерта на масовия протест и споделиха емоциите си онлайн.

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Известните личности за бъдещото на страната

В протеста снощи се включи и холивудската ни звезда - актрисата Мария Бакалова, която въпреки че живее от дълго в чужбина, се върна в родината, за да подкрепи страната.

В сторитата си, гледани от стотици хиляди по света, тя обяви, че ще се включи активно в протеста и призова феновете си да се присъединят, изразявайки недоволството си мирно.

"Днес е от онези дни, в които можем да покажем, че ни пука за бъдещето на тази държава. Макар в по-голяма част от времето си да живея далеч, аз лично ще бъда на площад "Независимост", за да подкрепя младите хора на България. Надявам се един ден да мога да направя повече.", написа Бакалова.

С връщането си в България, тя подчерта, че кариерното ѝ развитие и живот в Америка не е пречка да се бори за бъдещето на родината.

Освен нея, на протеста в София са се присъствали куп други известни лица, за което стана ясно от публикации в социалните мрежи. Сред тях са Филип Буков, Алек Алексиев, дуетът "Молец", влогърите Емил Конрад и Изабела Овчарова, Георги Блажев, Наум Шопов, Ралица Паскалева и десетки други актьори, изпълнители, спортисти, риалити участници, танцьори и инфлуенсъри.

В личния си Instagram профил актьорът Наум Шопов качи видео, направено от дрон, с което чудесно показа обстановката по време на шествието.

"Горди сме! България е будна и се бори за интересите си по мирен, но категоричен начин!", пише той към поста си, който бе пресподелен от много други известни лица.

Не липсваха и коментари, с които популярни лица разкриха, че са останали разочаровани от видяната агресия, тъй като протестът е бил "призив за промяна, който излезе извън контрол".

