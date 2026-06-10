България е в Шенген, но не съвсем: Сигнали за постоянни проверки по границите с Румъния

България официално е пълноправен член на Шенген от 1 януари 2025 г., което значи, че по границите ни с държави, които са също членки на Шенген, се премахва граничният контрол, освен ако не е налице сериозна заплаха за националната сигурност, настъпили са някакви извънредни обстоятелства, засечени са сериозни мигрантски потоци и т.н. Така ли е обаче в действителност? По информация на Actualno.com на много от ГКПП-тата ни с Румъния и някои с Гърция граничен контрол се упражнява активно, всеки автомобил се спира и се подлага на проверка, а по този начин се образуват колони от чакащи.

Граничният контрол с Румъния беше официално запазен до 30 юни 2025 г. По разкази обаче проверките са много по-интензивни в момента, отколкото в периода 1 януари - 30 юни 2025 г.

Проверки, проверки, проверки

Например, на ГКПП Силистра – Кълъраш, по наша информация, служители на Гранична полиция и Агенция "Митници" насочват автомобилите на определи за проверка места. За действията на граничните органи сигнализират много хора, на които редовно им се налага да пътуват до Румъния. По наши данни и при Дунав мост 2 при Видин редовно се упражнява граничен контрол, като колите се отбиват, проверяват се документи и багажници и така се забавя преминаването на вътрешна граница в Шенгенското пространство.

Снимка: БГНЕС

По думите на служители при Дунав мост 2, цитирани от граждани, проверките се правели всеки ден, "за да се хваща контрабанда и бежанци". Има данни и за постоянни проверки и на ГКПП Кардам – Негру Вода при Генерал Тошево.

Ощe: "Истинско приятелство": Хърватия ограничава македонците за бирата и ракията

На някои граници с Гърция ситуацията е подобна. В множество групи в социалните мрежи могат да се открият мнения на българи, които казват, че на ГКПП Капитан Петко Войвода - Орменион в Свиленград е същото - редовно се спират автомобили за проверка при излизане и влизане от страната. От гръцка страна обаче проверки не се правят.

Всеобщото мнение е, че на ГКПП-та с по-нисък трафик проверките са ежедневни, въпреки че не би трябвало да има такива.

От Actualno.com изпратихме въпроси до МВР, Агенция "Митници" и Министерството на транспорта и съобщенията, в които искаме да разберем дали действително се оказва постоянен граничен контрол в Шенгенското пространство, от което сме пълноправна част, и ако да, какви са причините за това.

До момента на публикуване на този материал отговори все още не сме получили.

Още: Колко печели България от пълноправното членство в Шенген?