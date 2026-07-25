Спорт:

Кой има имен ден днес, 25 юли 2026 г. Честито!

25 юли 2026, 5:55 часа 769 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кой има имен ден днес, 25 юли 2026 г. Честито!

На 25 юли 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Анна, Ана, Ани, Аника, Аница, Анче, Анушка, Анита, Анелия, Анета, Анабел, Яна , Вилиана. На този ден отбелязваме успение на Света Анна - блажената смърт на света Анна или както канонически се нарича - Успението й. Свена Анна била потомка на Аароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат на библейските сказания светицата се приема и почита като един от основните християнски символи на майчинството.

Имени дни през август 2026 г.

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни! 

Имени дни 2026 г.

***

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

***

Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

***

Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през юли 2026 г.

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
имен ден имен ден днес
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес