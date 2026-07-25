25 юли: Излиза първият общобългарски вестник. БТЦРК подготвя Съединението

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

25 юли 1878 г.: Излиза първият брой на първия общобългарски вестник

На този ден през 1878 година излиза първият брой на вестник "Марица". Това е първият общобългарски всекидневник след Освобождението. Той се издава в Пловдив. Инициативата за издаването на печатното издание е на Тодор Бурмов, който е помощник-губернатор на Пловдив. Изданието е субсидирано от руската гражданска администрация, която тогава управлява областта. Вестник "Марица" излиза два пъти седмично. Печата се на български и на френски език.

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В издаването на вестника Тодор Бурмов си сътрудничи с бъдещи държавници и учени, сред които са Иван Евстратиев Гешов и историкът Марин Дринов. Негови сътрудници са Стоян Михайловски, Св. Миларов, Д. Хр. Бръзицов.

Григор Начович, Иван Гешов, Георги Груев, Михаил Маджаров и Стефан Бобчев са редактори на вестника, които заемат длъжността в изброената последователност.

От вестника излизат общо 745 броя, като последният му брой е издаден през 1885 година.

25 юли 1869 година: В Букурещ излиза първи брой на в. "Отечество"

На този ден през 1869 година в Букурещ излиза първи брой на вестник "Отечество". Седмичникът излиза на български и румънски език. Известен е като "вестник политически и книжевни". Пантелей Кисимов (Пандели) и Добри Войников са негови редактори. Последният му брой излиза до 17 юли 1871 г.

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25 юли 1885 година: Провежда се първото заседание на Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК)

На този ден през 1885 година в някогашното село Дермендере се провежда първото заседание на Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК). По време на заседанието Захари Стоянов, Иван Андонов, Иван Стоянович, Димитър Ризов и кап. Коста Паница полагат клетва според Устава на комитета. Те определят датата на Съединението, както и план на действие за постигането му. Но поради редица обстоятелства провъзгласяването на Съединението се състои по-рано - на 6 септември 1885.

25 юли 1879 година: България установява дипломатически отношения с Италия

На този ден през 1879 година България установява дипломатически отношения с Италия. Сближаването между двете държави се осъществява на ниво дипломатически агентства. На този ден италианският посланик в Петербург уведомява писмено императорския руски комисар в София княз Дондуков-Корсаков, че е информирал МВнР на Русия за назначаването на Доминико Бруненджи на поста италиански генерален консул в България.

На 22 септември 1915 година дипломатическите отношения между България и Италия са прекъснати по време на Първата световна война. Тогава България прекратява дипломатическите си отношения не само с Италия, но и със страните от Съглашението.

По време на Втората световна война с нота от 6 септември 1944 г. (връчена на 7 септември) България отново къса дипломатическите си отношения с Италия. На 3 януари 1945 г. двете държави възстановяват отново отношенията си. На 28 април 1964 г. отношенията на двете страни са издиганти в ранг на посолства.

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