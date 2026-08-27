Бедствията показаха дефицита "ограничени пари": НСОРБ обясни как общините се справят с водните стихии

Пълно възстановяване на щетите от наводненията държавата не може да осигури, а такова може да бъде направено от застрахователя. Това заяви пред БНТ Силвия Георгиева от Националното сдружение на общините в България. Още: Кметът на Царево: Спешно трябва да се създаде Министерство за бедствията и авариите

По думите ѝ общините изпълняват доста работа в моменти на кризи, особено сега след водните бедствията в Струмяни, Сатовча, Пещера и Батак. Когато говорим за помощ от държавата, трябва да бъде направена разлика между помощ и подпомагане.

Как се справят общините с бедствията?

Снимка: БГНЕС

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Георгиева отбеляза, че общините постепенно възстановяват щетите и чрез собствени средства в резултат на наводненията. И тук няма бързо решение, отчете тя. И даде пример, че след наводненията в Карловски, все още тече възстановяване на пътната инфраструктура.

"Бедствията показват дефицитите в координацията на институциите и ефективното управление на ограничените пари", призна Силвия Георгиева.

Според нея тази част от работата, която е на държавата, трябва да бъде свършена, за да може да бъде по-силен превантивният ефект от почистването на речните корита.

Тя уточни, че общините, които са засегнати от воден режим, са приоритизирали проектите си в инвестиционната програма.

Бури, наводнения, сигнали

Снимка: БГНЕС

Сигнали за паднали дървета и клони след силната буря с градушка в София. 80 са сигналите за паднали дървета и клони, 40 за частично завиряване на улиците. "Около час и половина след бурята ситуацията беше нормална. Тя беше кратка, но много интензивна", отчетоха от Столична община на брифинг рано тази сутрин. За щастие няма данни за пострадали хора. Няма и наводнени подлези.

Шахтите са се запушили от листата от дърветата, паднали заради градушката. Почистването е продължило цяла нощ. Към момента работата също продължава.

Силната буря е довела и до паднали светофарни уредби. Един от тях е на кръстовището на бул. "България" и бул. "Г. Е. Гешов".

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