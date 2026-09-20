Турция предлага помощ на Русия и Украйна за прекратяване на боевете в Черно море

Турция е предложила да помогне на Русия и Украйна да прекратят боевете в Черно море. Това обяви външният министър на страната Хакан Фидан, съобщи SkyNews, позовавайки се на телевизионно изявление на Фидан.

Той допълни, че Анкара чака да чуе отговора на Москва и Киев.

Фидан също така заяви, че има инициативи за пълно прекратяване на войната, но изглежда трудно да се постигне трайно решение на този етап, тъй като двете страни имат позиции, които са ”трудни за съгласуване”.

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Това се случва, след като британският пазар за морско застраховане разшири зоната в Черно море, която счита за високорискова, по-рано тази седмица, отбеляза SkyNews.

Източник: БГНЕС

Последните атаки на Русия срещу Украйна бяха насочени към търговското корабоплаване в района, а руското външно министерство дори изключи прекратяване на огъня в Черно море.

Дипломат номер едно на Турция заяви, че основен приоритет на страната му е превоза на зърно по Черно море, защото държавите по света се нуждаят от него, предаде БНР.

”Зърното е продукт, който и двете страни продават. Но има трудности, които трябва да бъдат преодолени”, заяви Хакан Фидан.

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