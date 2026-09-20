Затварят "Цариградско шосе" и центъра на София днес

Възловият столичен булевард „Цариградско шосе“, както и части от центъра на София ще бъдат затворени днес. Причината е провеждането на мащабно велошествие.

Столичната община въвежда временна организация на движението със забрани за престой, паркиране и преминаване, които засягат хиляди граждани.

Събитието е част от инициативата „Европейска седмица на мобилността – Уикенд без автомобили“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО). Шествието се организира от СО, „Център за градска мобилност“ ЕАД и Посолството на Кралство Дания.

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Реорганизацията

За осигуряване на безопасността се забранява се влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Васил Левски“ до 23:30 ч. на 20 септември.

Освен това, от 4:30 ч. на 19 септември до 18:00 ч. на 20 септември се забраняват престоят и паркирането на ул. „15-и ноември“ между ул. „Шипка“ и бул. „Цар Освободител“. По време на самото шествие, между 10:00 и 12:00 ч. на 20 септември, движението по бул. „Цариградско шосе“ ще бъде спряно.

Източник: БГНЕС

Велосипедното шествие ще бъде поведено от кмета на София Васил Терзиев. Участниците ще се съберат в 9:30 ч. на пл. „Народно събрание“, а стартът ще бъде даден в 10:00 ч.

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Маршрутът започва от пл. „Народно събрание“ и продължава по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Копенхаген“. След това колоната ще се върне обратно до началната си точка, като трасето е вдъхновено от финала на етап от колоездачната обиколка „Giro d’Italia“ в София.

„Нашата цел е да създадем повече от 20 км нова велосипедна инфраструктура – не само по улиците, но и в парковете, в споделените пространства и чрез връзки между съществуващите велотрасета“, заяви кметът Васил Терзиев, цитиран в съобщението на общината.

Инициативите продължават и на 21 септември с велосипедно изкачване от Националния исторически музей до Златните мостове.