Кабинетът "Радев":

И Северна Корея ще внедри изкуствен интелект в оръжейната си промишленост

20 септември 2026, 8:37 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: Printscreen Mash
И Северна Корея ще внедри изкуствен интелект в оръжейната си промишленост

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун тази седмица инспектира фабрики за боеприпаси и призова да се разшири прилагането на изкуствения интелект както в в нападателните, така и в отбранителните оръжейни системи, предаде агенция Киодо.

Тридневната инспекция на Ким, която приключи в петък, се състоя след като в края на миналата седмица севернокорейската армия проведе учения, включващи изстрелване на балистични и крилати ракети и нанасяне на удари с безпилотни летателни апарати.

Севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА разпространи снимки, на които се вижда как Ким разглежда многозарядни реактивни системи за залпов огън с голям калибър и дронове.

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Износ за Русия?

Южнокорейски медии допускат, че Пхенян може да изнася такива оръжейни системи за Москва.

Според някои анализатори е възможно Пхенян да заимства от Русия тактика, прилагана във войната срещу Украйна - съчетаване на удари с ракети и дронове.

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Ким отбеляза, че постиженията на Северна Корея в модернизирането на всички компоненти на отбранителния ѝ потенциал, включително артилерията, водят до „значителна промяна в състава и средствата на въоръжените сили“.

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Той призова за „постоянно ускоряване на разширяването на производствения капацитет и модернизирането на техническите процеси“, както и за „повишаване на нивото на бронезащита и автоматизацията на артилерийските оръжия“.

Северна Корея продължава да разработва и произвежда безпилотни летателни апарати. През 2025 г., държавните медии съобщиха за изпитания на тактически ударни дронове от серията „Къмсон“ и посочиха, че Ким е поставил развитието на изкуствения интелект и оперативните способности на безпилотните оръжия като приоритет в модернизирането на въоръжените сили на страната.

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Северна Корея Изкуствен интелект AI ИИ
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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