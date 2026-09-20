Точно за изборите в Русия: Огнен ад в Московската рафинерия и Подмосковието от над 450 украински дрона (ВИДЕО)

В истински ад от дронове се превърна тази нощ за Москва и Подмосковието. Масирана украинска въздушна атака порази отново рафинерията в "Капотня" - едно от предградията на руската столица. Потвърждение, че е имало атака срещу предприятието, дава и кметът на Москва Сергей Собянин, който обаче не признава, че има поражения.

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Такива обаче има - Московската рафинерия се е запалила, има видеокадри, които го показват и са геолокализирани от ASTRA, руски опозиционен информационен канал в Телеграм. Московската рафинерия е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Капацитетът ѝ за преработка на суров петрол е 11 милиона тона петрол годишно. Рафинерията снабдява приблизително 40% от пазара на горива в Москва и 70% от нуждите на Московска област от бензин и самолетно гориво. Украинският мониторингов канал Exilenova+ казва, че изглежда украински крилати ракети "Фламинго" са достигнали до руската столица (СНИМКИ).

Самият Собянин пише в официалния си канал в Телеграм: "Най-голямата атака с дронове срещу Москва е отблъсната. От вчера насам над 1600 дрона са били отблъснати по всички направления, включително 450 при приближаване към Москва. Няколко дрона обаче достигнаха Московската рафинерия, а един удари жилищна сграда. Няма жертви. Тази безпрецедентна атака очевидно беше планирана, за да провали изборите (в Русия от 18 до 20 септември теката изборите за Думата, долната камара на руския парламент)". Пример как точно текат изборите в Русия - видео от избирателна секция № 343 в село Азаново е публикувано от руския депутат Сергей Казанков, част от Руската комунистическа партия. На видеото се вижда как служител на изборната комисия е изчакал наблюдателите да напуснат залата и след това е пуска две купчини бюлетини в урната - точно пред камерата, която излъчва на живо изборния процес, така е по закон в Русия. По-късно избирателната комисия на Марий Ел потвърди пускането на бюлетини. Бюлетините са обявени за невалидни, трима членове на комисията са отстранени от длъжност, а случаят е отнесен до Следствения комитет и Министерството на вътрешните работи.

🤡 In Mari El, they apparently decided to speed up the election: two stacks of ballots went into the box at once



The video from polling station No. 343 in the village of Azanovo was published by Communist Party State Duma deputy Sergey Kazankov. According to him, an election… https://t.co/TkP33n5QuX pic.twitter.com/fjkjypBXRJ — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2026

Не така оптимистично звучи обаче губернаторът на Московска област Андрей Воробьов. Той казва, че има най-малко двама загинали и шестима ранени в Подмосковието. И още, по думите на Воробьов: През нощта Московска област беше подложена на масирана атака с дронове. Между 3:00 и 5:00 часа сутринта средства за противовъздушна отбрана и електронно заглушаване свалиха 249 дрона в 17 района. Най-сериозните последици са регистрирани в Раменски район. На "Северное шосе" дрон причини пожар в покрива на 21-етажна жилищна сграда. 400 души, включително 70 деца, бяха евакуирани. 20 автомобила бяха повредени.

В "Софино" дрон удари триетажна жилищна сграда на улица "Новая". Шест апартамента на третия етаж бяха повредени. 44-годишна жена загина. Още петима души, включително две деца, бяха ранени. Децата са хоспитализирани и получават всички необходими медицински грижи. След атаката в "Софино" се запали и складов комплекс. Според геолокализация на ASTRA, комплексът е на "Модерни складови технологии" - той е на площ от 290 000 квадратни метра, а на половин километър от него има позиция на ПВО система "Панцир" (СНИМКА). Друг човек загина в Орехово-Зуевски район - възрастен мъж е бил в частен дом, който е бил разрушен и се е запалил в резултат на атаката. Сериозен пожар е възникнал в Котелники, където дрон е ударил жилищен блок в квартал "Нови Котелники" – триетажна сграда е обхваната от пламъци. Информация за жертвите се изяснява. Пожарникари и аварийни служби работят на място. Един човек е ранен и в Ленински район. Информация за състоянието на ранените все още се изяснява.

Последствията от атаката са регистрирани и в други общини. Частни домове са повредени в Раменско, Коломна и Егориевск, пожари са избухнали в жилищни сгради в "Ленинско", "Люберци" и "Литкарино". В Истра са повредени жилищна сграда и бизнес сграда, но няма пострадали. Има щети и във Воскресенск."

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