Българите ни в Торонто останаха без генерален консул

Министерският съвет прие решение, с което освобождава г-жа Велислава Панова от длъжността генерален консул на Република България в град Торонто, Канада, с консулски окръг, обхващащ провинциите Онтарио, Британска Колумбия, Албърта, Манитоба, Саскачуан, Нова Скоша, Ню Брънзуик, Остров Принц Едуард, Нюфаундленд и Лабрадор.

Решението е прието по предложение на министъра на външните работи, съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета Желязков в сряда.

Още: Консулството на Сърбия в Благоевград: Каква дейност развива и защо е точно там? Външно министерство обясни

Министерството на външните работи изразява благодарност към г-жа Панова за нейния професионализъм и всеотдайна работа в защита на интересите на българската държава и на българската общност в Канада, се казва още в съобщението.

Още: Българска полицайка получи престижна награда от канадската полиция в Торонто (СНИМКА)