Войната в Украйна:

"Български пощи" започва информационна кампания за обмяната на левове в евро

20 август 2025, 12:19 часа 371 прочитания 1 коментар
"Български пощи" започва информационна кампания за обмяната на левове в евро

"Български пощи" започва кампания за информиране на хората за начина на обмяна на левове в евро в пощенските станции, съобщиха от пощенската служба. Кампанията ще се проведе съвместно с местните власти, като целта е да се запознае населението с процеса по обмен на левове в евро в пощенските станции.

ОЩЕ: "Български пощи" се готви за еврото: Служителите се обучават да разпознават фалшиви банкноти

По време на кампанията гражданите ще могат и да получат отговор на въпросите си по процеса от съответните институции.

Първият информационен ден от кампанията ще се проведе в петък (21 август) в Пенсионерския клуб на село Бели Извор, област Враца. На срещата ще участват ръководителят на Областна пощенска станция - Враца Малинка Михайлова и кметът на село Бели Извор - Кирил Илиев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
евро Български пощи България в еврозоната
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес