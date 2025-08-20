"Български пощи" започва информационна кампания за обмяната на левове в евро

"Български пощи" започва кампания за информиране на хората за начина на обмяна на левове в евро в пощенските станции, съобщиха от пощенската служба. Кампанията ще се проведе съвместно с местните власти, като целта е да се запознае населението с процеса по обмен на левове в евро в пощенските станции.

По време на кампанията гражданите ще могат и да получат отговор на въпросите си по процеса от съответните институции.

Първият информационен ден от кампанията ще се проведе в петък (21 август) в Пенсионерския клуб на село Бели Извор, област Враца. На срещата ще участват ръководителят на Областна пощенска станция - Враца Малинка Михайлова и кметът на село Бели Извор - Кирил Илиев.