НАСА регистрира невероятна промяна в цвета на океана във Флорида

Мощни зимни бури, които удариха Флорида в края на януари и началото на февруари, причиниха необичайна промяна в цвета на океана. Рязкото понижение на температурата и мощните пориви на вятъра нарушиха древни слоеве от карбонатна кал, карайки наситено синьото на Мексиканския залив да свети в неонови нюанси на тюркоазено и изумрудено. Това съобщава Popsci.

Механизъм на аномалиите в океана

Според данни от спътниците Terra и Landsat 9 на НАСА, промяната в цвета е причинена от нарушаване на слоеве от калциев карбонат, фина тиня, съставена от останки от морски организми. Поради рязък спад на температурата на въздуха, плитките води край бреговете на Флорида са се сгъстили и са започнали да се оттичат от сушата, увличайки със себе си дънни седименти.

Прочетете също: Учени заснеха необичайна гледка в Антарктическия океан - животно, което не би трябвало да е там

Сателитни снимки са заснели уникални „чукови“ водовъртежи близо до континенталния шелф. Тези структури се образуват, когато течения от студена, плътна вода се сблъскват с по-топли води в Мексиканския залив, създавайки вихрушки, подобни на прашните бури на Земята или Марс.

Въздействие на зимните бури Ферн и Джана

Явлението е причинено от две масивни бури, които понижиха температурите в тропическия щат Флорида до под нулата. Докато подобни процеси на смесване обикновено се наблюдават по време на мощни урагани, бурите Фърн и Джана доказаха, че зимните арктически фронтове могат да имат идентичен ефект върху океана.

За изследователите това явление е важен източник на данни за въглеродния цикъл на Земята. Суспензиите от карбонатни седименти играят ключова роля в процесите на абсорбция на въглерод от океана.

Вижте още: В Африка се образува нов океан - континентът се разпада

„Тези събития обикновено се случват по време на тропически урагани, които поглъщат материал в по-дълбоки води. Изследователите обаче знаят много по-малко за това как студените фронтове допринасят за подобни ситуации“, отбелязва НАСА.

Изучаването на такива редки случаи ще позволи на учените да предскажат по-точно как местните океански въглеродни поглътители реагират на екстремни метеорологични промени в условията на глобални климатични промени.

Междувременно стана ясно, че учените прогнозират, че в далечното бъдеще Земята може отново да слее континентите си в един масив. Това би могло драстично да промени климата на планетата и да причини глобално изчезване на видове. Сценариите за потенциално обединяване на сушата предсказват както рязко захлаждане, така и увеличаване на топлината.

Изследователят от НАСА Майкъл Уей отбеляза, че въздействието на човешките дейности също остава непредсказуемо. Изменението на климата, замърсяването на океаните и натрупването на пластмаса биха могли да променят траекторията на планетата в дългосрочен план.

Прочетете също: Учени: Този океан бързо губи соленост