Учени бият тревога: Земята е на прага на нови климатични бедствия

От началото на бързото индустриално развитие средната глобална температура се е повишила. Най-бързото покачване на температурата се е наблюдавало през последните 35 години. За това пише Евронюз.

Нашата планета официално премина прага от 1,5°C, определен като приоритетна цел от Парижкото споразумение за климата, подписано през 2015 г. Въпреки обещанията на човечеството да намали емисиите на парникови газове и да ограничи планетарното затопляне до не повече от 1,5°C над прединдустриалните нива.

По-висок риск от нови климатични бедствия заради глобалното затопляне

Земната атмосфера сега задържа значително повече топлина, отколкото прогнозираха климатичните модели. Изследователите казват, че енергийният дисбаланс се е удвоил от 2005 г. насам, от 0,6 на 1,3 вата на квадратен метър.

За втори път при Тръмп: САЩ официално се изтеглиха от Парижкото споразумение за климата

Учените смятат, че ускорението се дължи на натрупването на парникови газове и промените в облачната покривка. По-специално, площта на белите отразяващи облаци е намаляла, докато по-тъмните се е увеличила. Това отслабва способността на планетата да отразява слънчевата топлина обратно в космоса.

Изследователите отбелязват, че глобалната температура на Земята варира от година на година: например, скокът на температурата през 2024 г. е до голяма степен причинен от изменението на климата, а по-рано през годината е предизвикан и от природното явление Ел Ниньо. Тази тенденция вече се е разсеяла.

Нови изследвания обаче показват, че дори един месец или година глобално затопляне с 1,5°C може да означава, че Земята навлиза в дългосрочен пробив на този жизненоважен праг.

Миналата година Земята достигна затопляне от 1,5 градуса по Целзий и вероятно ще навлезе в 20-годишен период, в който средните температури също ще достигнат 1,5 градуса.

„Превишаването на температурните стойности обикновено се оценява с помощта на 20-годишни средни стойности, но симулациите на климатични модели показват, че скорошното 12-месечно смущение предполага дългосрочно средно повишаване на температурата от около 1,5 градуса“, ​​казва съавторът на изследването Кристофър Улф, учен от Асоциацията за изследване на сухоземните екосистеми в Корвалис (TERA).

От една крайност в друга: Защо се редуват суши и наводнения в България?

Екстремните горещи вълни не са единственият проблем, пред който е изправено човечеството. С продължаващото покачване на температурите се създават условия за по-силни и по-широко разпространени бурни системи. Всъщност, с покачването на Земята, повече вода се изпарява, което подхранва тропическите системи, които се образуват и засилват в океаните поради повишаващите се температури на повърхността. Повече топлина създава и по-добри условия за суша, която може да доведе до горски пожари.

Изследователите отбелязват, че когато климатът се промени, могат да се задействат реакции, които влияят на самия климат по кръгов начин, усилвайки или отслабвайки първоначалната промяна. Тези процеси са известни като климатични обратни връзки.

Засилването на обратните връзки увеличава рисковете от ускорено затопляне. Например, топенето на лед и сняг, размразяването на вечната замръзналост, обезлесяването и загубата на въглерод от почвите могат да усилят затоплянето и следователно да повлияят на чувствителността на климатичната система към парниковите газове.

„В тясно свързаната климатична система на Земята, дестабилизацията в един регион може да се разпространи в океаните и континентите, тъй като топенето на леда ускорява затоплянето, намалявайки албедото и променяйки атлантическата меридионална циркулация, което води до промени в тропическите дъждовни пояси“, обясниха учените.

Учени: Горещи вълни удрят страните с умерен и студен климат до 2050 г.