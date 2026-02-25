СБ: Никъде по света няма равенство между мъжете и жените на пазара на труда

Световната банка посочва в годишния си доклад "Жените, бизнеса и правото", че пълното равенство между мъжете и жените на пазара на труда не съществува в нито една страна по света.

Само 4% от жените живеят в държави с условия, близки до равенство, сочи заключението на СБ, предаде Франс прес.

В доклада още пише, че дори когато се приемат закони, тяхното реално прилагане се осъществява само в около половината от случаите, което подчертава огромната разлика между законодателната рамка и действителното ѝ прилагане.

Навсякъде жените се сблъскват с трудности

"Дори в икономиките, които са осъществили реформи, жените се сблъскват с ограничения при достъпа до заетост, стартирането на бизнес и осигуряването на необходимата сигурност, за да се възползват от наличните възможности", подчертава в доклада Индермит Гил, главен икономист на финансовата институция.

Докладът обхваща не само законодателството, но и обществените услуги, създадени за подпомагане на професионалната активност на жените, както и реалното прилагане на законите.

Според Световната банка е от изключително значение прилагането на необходимите реформи, тъй като 1,2 милиарда души, половината от които ще бъдат жени, ще навлязат на пазара на труда през следващите 10 години.

Според данните на финансовата институция в страните с повече възможности за жените, участието на мъжете на пазара на труда също е най-високо, предаде БТА.

Условията са най-близки до равенство в развитите икономики, като Испания води класацията, докато страните от Близкия изток и Тихоокеанския регион изостават значително.

Най-значителният напредък е постигнат от страни с ниски доходи или развиващи се икономики, особено в Африка и Близкия изток, като Египет, Мадагаскар и Сомалия, които са предприели мерки за намаляване на ограниченията при достъп до определени професии, въвеждане на равно трудовото възнаграждение и създаване на родителски отпуски.

В доклада се посочва още, че общо около 70 държави са приели над 100 реформи между 2023 и 2025 г., насочени към подобряване на достъпа на жените до пазара на труда и предприемачеството.

