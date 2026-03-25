BILLA отвори шести в страната Обучителен център в Пловдив

Новият обучителен център е част от националната мрежа на BILLA Академия, която вече 10 години подготвя новите служители на веригата и повишава професионалната квалификация на настоящите.

BILLA България отвори шестия си в страната специализиран обучителен център в град Пловдив. В него сертифицирани ментори ще обучават служителите на различни дейности и умения, свързани с работата в ритейл сектора – обслужване на каса, обслужване на деликатесна витрина, грижа за стоковия поток и ефективна организация на служителите спрямо различните работни процеси в магазина. Обучителният център ще обслужва градовете в Централна и Южна България.

Освен въвеждащи обучения, центърът ще предлага специално разработени лидерски програми за служители, заемащи ръководни позиции. Те ще бъдат фокусирани върху развитието на така наречените „меки” умения, които са от ключово значение за развитието на екипите, подобряване на продуктивността и удовлетвореността на служителите в компанията.

„В BILLA вярваме, че качественото и структурирано обучение е в основата на отличното обслужване, което клиентите очакват от нас. С откриването на новия ни учебен център в Пловдив ще оптимизираме обучителния процес за колегите в региона и ще подсилим екипите си в Централна и Южна България, като им дадем възможност да надграждат уменията си в модерна, подкрепяща и вдъхновяваща среда.“ коментира Албена Георгиева, Главен изпълнителен директор на BILLA България.

Вече 10 години BILLA управлява мрежа от уникални по рода си обучителни центрове, обединени под името BILLA Академия. В тях новите служители от цялата страна преминават въвеждащо обучение чрез изградени модерни симулационни среди, репликиращи процесите в магазина. През миналата година над 2 600 служители на веригата са преминали успешно поне едно обучение в сферата на търговията, а над 300 души са завършили успешно лидерската програма на Академията. BILLA осигурява също и електронно обучение и участие в менторски програми за повишаване на квалификацията на стотици свои служители годишно.

През 2026 г. BILLA България беше сертифицирана като „Топ работодател“ за четвърта поредна година от международния независим институт Top Employer.