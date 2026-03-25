ЦСКА подкрепи бивша своя звезда в голяма лична трагедия

От ЦСКА изразиха искрените си съболезнования към своя бивш футболист Греъм Кери. Половинката на ирландеца - Рейчъл Бортуик, загуби битката с рака и си отиде от този свят на 22 март в болница в Делхи, Индия. Няколко дни по-късно полузащитникът излезе с емоционална публикация в Instagram. Кери игра в ЦСКА от 2019 до 2022 година, след което премина в шотландския Сейнт Джонстън.

„Бъди силен, както винаги си бил. Нашите искрени съболезнования“, написаха от ЦСКА под поста на Кери в Instagram. Под публикацията съболезнования изразиха още Иван Турицов, Валентин Антов, Николай Бодуров, Густаво Бусато и други.

“Няма думи, които да опишат болката и тъгата от това да трябва да обясниш на децата си, че тяхната красива мама и най-добър приятел няма да се върне у дома. Те са нейният целият свят и винаги ще бъдат. Това беше единствената ѝ мотивация през последните няколко години, докато се бореше с тази ужасна болест. Нашите деца винаги ще помнят колко невероятно силна и смела беше тя до самия край. Знам, че винаги ще ги наблюдава отгоре, ще ги защитава и ще ги напътства. Може да се утешат с това, че тяхната мама вече не страда и може да почива в мир. Ние винаги ще те обичаме повече, отколкото някога можеш да си представиш", започва текстът на Кери.

"Сърцата ни са разбити до безкрай. Рейчъл беше дълбоко обичана дъщеря, внучка, сестра, майка, леля, племенница, братовчедка и приятелка, и празнината, която оставя, никога не може да бъде запълнена. Искаме да благодарим на всички, които подкрепяха Рейчъл през цялото ѝ пътуване – с дарения, съобщения, молитви и доброта. Това означаваше повече за нея и за всички нас, отколкото някога можем да изразим с думи.

Моля, продължете да държите Рейчъл и нейните близки в мислите и молитвите си и уважавайте тяхното лично пространство в този изключително труден момент. Тя е решила да пътува до най-многолюдната страна в света за лечение, защото е вярвала, че в Обединеното кралство вече няма други възможности за нея.", пише още Греъм Кери.

