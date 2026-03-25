Пълна програма на Никола Цолов във Формула 2 за 2026 година

Младата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов прави първия си пълен сезон във втория по сила шампионат на FIA - Формула 2. Българският лъв дебютира в шампионата в края на миналия сезон, когато участва в последните две състезания, като дори стана трети в спринта в Яс Марина. След като завърши втори във Формула 3 през миналия сезон, сега неговият фокус е изцяло насочен към титлата във Формула 2.

Календар на Формула 2 за 2026: Програма на всички състезания

Формула 2 е трамплин към мечтата на всеки пилот - участие във Формула 1. Именно затова мечтае и Никола Цолов, който знае, че е на само една крачка, но и предпочита да не мисли твърде напред, защото това може да му изиграе лоша шега. Пилотът на "Кампос Рейсинг" е временен водач в класирането при пилотите в световния шампионат, след като постигна победа в първото състезание за сезона в Мелбърн, като ще остане начело поне до юни, когато са следващите стартове от календара.

Състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия отпаднаха

Както е известно, от програмата на Формула сериите отпаднаха надпреварите в Бахрейн и в Саудитска Арабия заради военните конфликти в региона. Така в календара останаха само 11 състезания, като първото вече премина - това в Мелбърн, което се проведе на датите 6-8 март. Предстоят по три старта през юни и през юли, както и през септември, а сезонът завършва в края на ноември на пистата "Лусаил" в Катар.

Дати на всички състезания на Никола Цолов

За да подкрепят Българския лъв, в България бе основан фен клуб на Никола Цолов, който да обедини всички фенове на пилота и на моторните спортове. От фен клуба вече набират нови членове, като желанието им е да посетят заедно състезание на Цолов през този сезон - например това на легендарната писта "Монца" в Италия през септември. Почти всички предстоящи състезания за Никола ще бъдат в Европа, като изключение правят тези от последните два кръга в Баку и в Катар.

Ето и пълната програма на Никола Цолов във Формула 2 за сезон 2026:

6-8 март: Мелбърн 4-7 юни: Монако 12-14 юни: Барселона 26-28 юни: Спилбърг (Австрия) 3-5 юли: Силвърстоун (Великобритания) 17-19 юли: Спа (Белгия) 24-26 юли: Будапеща 4-6 септември: Монца (Италия) 11-13 септември: Мадрид 24-26 септември: Баку 27-29 ноември: Лусаил (Катар)