Умопомрачителната сума, която Наско Сираков иска за голямата звезда на Левски

Ръководството на Левски е поставило умопомрачителната сума от 5 милиона евро за своята голяма звезда Майкон. 25-годишният ляв бек впечатлява с изявите си от началото на сезона и е обект на интерес за няколко клуба, информират колегите от "Тема Спорт". В началото на февруари в Италия написаха, че той е попаднал на радара на Комо и Торино. Ако столиният гранд триумфира у нас, това би вдигнало цената на бразилеца още повече.

Левски иска 5 млн. евро за Майкон

Според информацията изявите на левия бек ще бъдат наблюдавани на живо от представители на тим от Серия А по време на сблъсъка с ЦСКА. Вечното дерби е в последния кръг преди плейофната фаза. То бе насрочено за 13 април, понеделник, от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

През този сезон Майкон има 26 шампионатни мача на сметката си, в които вкара 5 гола и е направил 5 асистенции. В края на летния трансферен прозорец за него пристигна предложение от френския Нант. Този клуб даваше малко над 3 милиона евро за Майкон, но мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков категорично отказа да се раздели с играча за тази сума.

През кампанията доста футболисти на сините увеличиха цените си. Сериозен интерес има и към тарана Мустафа Сангаре. В радара на чужди клубове са били и централният защитник Кристиан Макун, както и нападателят Евертон Бала.

ОЩЕ: ЦСКА подкрепи бивша своя звезда в голяма лична трагедия