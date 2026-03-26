Легенда на Ливърпул се бори с коварна болест

Легендата на Ливърпул Джон Тошак е диагностициран с деменция. Новината съобщи синът му Камерън, цитиран от Ройтерс. 77-годишният бивш нападател прави име в родния си клуб Кардиф Сити. За Ливърпул има над 100 попадения, като спечели Купата на европейските шампиони през 1977 г. и осигури три титли от Висшата лига по време на престоя си в клуба между 1970 и 1978 г. Тошак също така записа 40 мача за Уелс по време на международната си кариера.

Като треньор води редица отбори, сред които Реал Мадрид, Спортинг Лисабон и Бешикташ на клубно ниво, както и националните тимове на Уелс и Македония. „Това е ужасна болест“, каза Камерън пред вестник Daily Mail. „Виждаме го в краткосрочната памет – говоря с него през повечето дни и ако си говорим следобед, може да не си спомни, че сме говорили и сутрин.“

Our thoughts are with former @Cymru player and manager John Toshack and his family following his recent diagnosis.



— FA WALES (@FAWales) March 25, 2026

„Ако го попитам за дните в Ливърпул, или Сосиедад, или Мадрид, детайлите са невероятни. Онзи ден ми разказваше за мач на Реал Мадрид срещу Милан на Ариго Саки и как точно е променил халфовата си линия, за да неутрализира Марко ван Бастен. Сякаш мачът беше вчера, паметта му беше толкова ясна. Като мениджър той винаги виждаше два или три хода напред", допълни той.

ОЩЕ: Ливърпул губи сериозна сума, за да удовлетвори последното желание на Мо Салах на "Анфийлд"