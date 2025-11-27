Промени в движението в тунел “Правешки ханове“ на АМ “Хемус“

Утре - 28 ноември, от 9:30 ч. до 11:30 ч. ще се промени организацията на движение в тръбата за София на тунел “Правешки ханове“ на АМ “Хемус“ за тестване на аварийните изходи на съоръжението. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено преминаването в изпреварващата лента в тунела, като трафикът ще се осъществява в свободните ленти.

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

