Протестът пред Народното събрание: СДВР с подробности

Трима души са задържани при протеста пред Народното събрание в сряда вечерта (26 ноември), като един от тях е италиански гражданин.. Петима полицаи са пострадали. Това съобщи на брифинг директорът на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов. Протест в Триъгълника на властта продължи повече от шест часа и приключи след полунощ.

Първо напрежението ескалира минути след 19 часа, което според шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов, се е дължало на прякото излъчване на новините. Тогава са пострадали трима служители на реда, които са били прегледани в болница. Други двама са пострадали по-късно вечерта, когато се е стигнало до нова ескалация. Те са прегледани на място.

"Задържаните граждани са се опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет", съобщи комисар Николов. Той добави, че три полицейски коли са със щети.

"Към момента са извършени огледи на увредена полицейска техника - три автомобила. По всички случай имаме досъдебни производства", добави той.

По-късно днес Районна прокуратура ще повдигне обвинения на провинените лица.

Шефът на СДВР заяви, че предстои проверка по повод разпространените кадри в социалните мрежи на плезещ се полицай. Николов отрече сред полицаите на протеста снощи да е имало и частни охранители.

Директорът на СДВР заяви и че трима протестиращи са пострадали, като те са без сериозни наранявания и няма данни да са причинени от полицейски служители.

"Охраната на протеста е осъществена само с щатни полицейски служители", подчерта той.