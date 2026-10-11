ЦИК за машините: Няма как някой отвън да повлияе на резултата

Машините за гласуване нямат интернет, няма как някой отвън да повлияе на резултата, заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова пред БНТ.

Балова обясни, че на всяка една разписка от машините ще бъда изписан хешкодът, който ще бъде генериран през следващата седмица, и ще бъде публично обявен.

"Важно е избирателят да запомни първите и последните четири цифри от кода, който е 30 цифри, за да го свери, като по този начин гласоподавателите ще могат да се убедят, че това е сертифицирания софтуер на машините", обясни още говорителят на ЦИК.

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По-рано тази седмица представители на ЦИК направиха в метрото в София демонстрации как се гласува.

"Все още има хора, които не знаят как се гласува на машина. Имаше хора, които нарочно бяха дошли, за да пробват как се гласува с машина", разказа Балова и добави, че е имало запитвания за още демонстрации, предад ебТА.

Говорителят на ЦИК каза още, че на мобилно приложение „Избори 360°“ всеки може да се упражни как се гласува на машина.

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