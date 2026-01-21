Оставката на Румен Радев:

Циклонът Хари идва към България: Симеон Матев с предупреждение за опасно време

Около две седмици над Балканите властва истинска зима. От началото на месеца до момента температурната аномалия е близка до нормалната за януари. Толкова студен януари не сме имали от 2017 г. - шест поредни дни беше минус 10 градуса. Усеща се диханието на Сибир. Но предстои затопляне. Това каза климатологът Симеон Матев в ефира на Нова телевизия.

Относно времето до края на седмицата той обясни, че в момента важен за нас е циклонът Хари, който в момента доста силно бушува над Сицилия.

"За нас е важно, че остатъците от него ще донесе затопляно, но той носи след себе си и опасни явления – доста валежи. Най-много количества дъжд ще паднат в южната част на страната. Тази обстановка ще приключи в четвъртък на обяд. Но тези валежи, падайки върху студената земя, ще доведат до поледици", предупреди Матев и добави, че шофьорите трябва да са подготвени и внимателни.

Снеговалежи се очакват днес в Югозападна България и Родопската област.

"Следващите дни времето ще е динамично", обясни климатологът.

Времето днес

Жълт код за опасно време заради възможни поледици е обявен за днес за няколко района в южната половина на страната. В областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали снегът ще преминава в дъжд и ще има условия за поледици.

Виолета Иванова
