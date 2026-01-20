След студа: Проф. Георги Рачев обяви идва ли най-накрая топъл уикенд

Денят ще стане 10 часа в края на месеца, бавно расте. Навън е доста студено. В 5 часа тази сутрин в най-югоизточната част беше 0 градуса. Навсякъде бяха минусови температурите. Днес няма да има леден ден в Южна България. Североизтока остава студен, но от утре ще стане по-топло. Идва дъжд и сняг и има опасност от поледици. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По думите му до края на месеца се чакат още три циклона, които ще определят времето у нас и на Балканския полуостров.

Събота и неделя температурите ще се покачат. Но в планините ще е студено и каквото вали, ще е от сняг.

Времето днес

Жълт код за студено време заради много ниските температури е издаден за днес за цяла Северна България. Времето в страната ще остане студено, но предимно слънчево на 20 януари.

Минималните температури ще са между минус 11 и минус 6 градуса, а максималните – от минус 1 до 4 градуса. В София се очакват около минус 9 градуса минимална и около 1 градус максимална температура.

Още в сряда времето ще започне да се стопля.