Лайфстайл:

След студа: Проф. Георги Рачев обяви идва ли най-накрая топъл уикенд

20 януари 2026, 07:41 часа 447 прочитания 0 коментара
След студа: Проф. Георги Рачев обяви идва ли най-накрая топъл уикенд

Денят ще стане 10 часа в края на месеца, бавно расте. Навън е доста студено. В 5 часа тази сутрин в най-югоизточната част беше 0 градуса. Навсякъде бяха минусови температурите. Днес няма да има леден ден в Южна България. Североизтока остава студен, но от утре ще стане по-топло. Идва дъжд и сняг и има опасност от поледици. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Докога ще продължи студът? Николай Василковски с дългосрочна прогноза за времето

По думите му до края на месеца се чакат още три циклона, които ще определят времето у нас и на Балканския полуостров.

Събота и неделя температурите ще се покачат. Но в планините ще е студено и каквото вали, ще е от сняг.

Времето днес

Жълт код за студено време заради много ниските температури е издаден за днес за цяла Северна България. Времето в страната ще остане студено, но предимно слънчево на 20 януари.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Минималните температури ще са между минус 11 и минус 6 градуса, а максималните – от минус 1 до 4 градуса. В София се очакват около минус 9 градуса минимална и около 1 градус максимална температура.

Още в сряда времето ще започне да се стопля.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Зима студ прогноза за времето Георги Рачев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес