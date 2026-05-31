Искате да пътувате до Гърция с електромобил? Вижте строгите изисквания на властите

Ако ще пътувате до Гърция с електромобила си, има определени изисквания, които трябва да спазвате, особено ако сте избрали островите за своята почивка и ще се качвате на ферибот.

Електрическите автомобили, които ще бъдат транспортирани с фериботи в Гърция, трябва да бъдат с батерии, заредени до максимум 40%, съобщава електронното издание "Нюз авто".

Забраната важи за всички големи фериботни линии и е в сила от 2024 г.

Изискванията за електромобилите

Същот така електрическите автомобили, които се качват на фериботите, трябва да са в добро състояние - без повреда на батериите, и нямат право да се зареждат по време на пътуването.

Според правилата марката на автомобила се записва и се вписва точното място на превозното средство на кораба.

За хибридните автомобили и плъг-ин (plug-in) хибридите има проверка на температурата на батерията при качване във ферибота.

Гръцките власти са взели тези предпазни мерки се взимат с цел да бъдат предотвратени инциденти, предаде БТА.

Заради големината на батериите е възможно да възникне пожар, чието овладяване би било трудно. Ако батерията е по-малко заредена, тя поддържа по-ниска температура, което би предотвратило сериозни аварии, уточнява изданието.