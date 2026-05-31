Пореден кораб с аржентински слънчоглед е положителен за пестициди

12-и кораб с насипен аржентински слънчоглед пристигна у нас и след проверка на БАБХ изводът е, че по отношение на съдържанието за остатъци от пестициди, пратката е в несъответствие с европейските изисквания. Това е поредно такова заключение на българските власти.

До момента в страната са пристигнали 12 пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество над 486 015 тона.

Последният кораб превозва общо 41 112 тона слънчоглед.

Резултатите от анализа на пробите, взети от 12-ия кораб с насипен аржентински слънчоглед, показват наличие на олово, кадмий и никел, като отчетените количества са под пределно допустимите концентрации, определени в Регламент (ЕС) 2023/915. В тази част пробите са в съответствие с приложимите норми, съобщиха от Агенцията по храните.

Около два пъти над допустимото е количеството на пестицида малатион в пратката.

Резултатите сочат още, че съдържанието на пестицида делтаметрин е близо до граничните допустими стойности. Съдържанието на активното вещество пиримифос-метил в пробата е под максимално допустимото, предаде БГНЕС.

Прилага се надграденият 24-часов механизъм за контрол и проследимост по цялата верига – от разтоварването, пломбирането и транспортирането на суровината, през съхранението в силозите, до последващата преработка и експедиция. Целта е да се гарантира защитата на здравето на българските и европейските потребители.

