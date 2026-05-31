Как се казва парка не зависи от общината - с години хората ще му викат "Заимов". Загуба на време да се води дебат с Вас

Думите от заглавието са на "червеното острие" Александър Симов и бяха изречени в неделния сутрешен блок на БНТ, воден от Георги Любенов. "Това е една групична от политически талибани, които да се чувстват добре и доволни", избухна Симов по темата с парка "Заимов" - ОЩЕ: След спор: Върнаха старото име на парк "Заимов" в София

"Загуба на време е с Вас да се води някакъв дебат", отвърна общинският съветник от ПП-ДБ Бонка Василева. И му напомни, че той е предствител на "доскоро икономическо представителство в национален аспект" и сега това е останало само в София. Докато вие живеете в 50-те години, вашите колеги правят сделки и си осигуряват живота, каза тя, докато Симов атакуваше кои проблеми на София се решавали със смяната на името на парк "Заимов". Ще ви изчакаме да си свършите с тирадата, добави Василева. "На вас ви пречи, че сте политически капиталисти, скрити зад някаква история", подчерта тя.