Дори във веригите, родните производители фалират: Българските и чуждите стоки се продават при различни условия

Пазарната логика се губи, а обикновеният потребител остава с впечатлението за печалбарство от страна на българските производители. Това се случва, тъй като вносни продукти, които влизат на по-висока цена, чрез по-ниски надценки на рафта са по-евтини, а българските, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни надценки и стават по-скъпи.

Това заяви бившият министър на земеделието Кирил Вътев.

Той коментира предложения законопроект за регулиране на пазара и позицията на 13 браншови съюза, които се обявиха срещу държавната намеса.

Според бившия министър писмото им не е колективно решение.

„Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички – това за съжаление е масова практика”, посочи Вътев.

По думите му авторът на този текст представлява интересите на мултинационални компании.

„Тези мултинационали имат централни договори с централите на търговските вериги и техните условия са далеч по-различни от тези, които предоговарят дребните български производители”, обясни експертът и подчерта, че двете страни изобщо не са в равнопоставено преговорно положение, предаде Нова тв.

Колко силно ще бъдат повлияни депутатите от лобитата

По думите му обсъжданият законопроект е заимстван в голяма степен от германското и френското законодателство, където има въведен законов таван на надценките до 35%. Бившият министър допълни, че не е нормално в една и съща продуктова група те да варират между 25% и 100%.

По думите му е необходимо този проблем да бъде решен, но всичко зависи от това колко силно ще бъдат повлияни депутатите от лобитата.

Той напомни, че големите вериги имат огромно и мощно лоби дори в Европейския парламент, като отбеляза, че „българските производители са детска градина пред тези играчи във Висшата лига”.

Вътев обаче е категоричен, че без търговските вериги, които вече доминират на българския пазар, родният бизнес няма къде да реализира стоката си.

„Големият въпрос е, че фалират и работейки с веригите”, обобщи той и предупреди, че присъствието на вносни продукти на пазара у нас расте именно за сметка на българските.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова
