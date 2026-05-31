Държавата започва пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че до 2 седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на Община Варна след случая с незаконния град.

"Разпоредих на дирекция "Строителен контрол" и на кадастъра да се направи пълна ревизия на Община Варна. Ревизията ще започне от 2023 година, тоест ние няма да делим на тази или онази политическа сила", заяви той пред БНТ.

Ще бъдат прегледани всички удостоверения за търпимост, защото може да се окаже, че начинът, по който са били издадени документите за Баба Алино, може да е бил практика, каза още министърът.

"Незаконният град" е израстнал пред очите на две администрации, допълни Шишков.

Отговорността е на варненския кмет

Шишков беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.

"Тези сгради трябва да ги разруши кметът на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент", заяви министърът.

"Виновни са управлявакщите и от двете политически сили - от едната политическа сила са започнали, от следващата политическа сила не са ги спряли навреме. И това е създало условието не само да видим този град, създава се условието, че се извършват сделки", заяви той.

По думите му не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото според него има много хора, които са участвали в тази документална измама.

"На мен ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплотено. От всички институции, които като че ли услужливо работят и са загубили мярката", коментира министър Шишков.