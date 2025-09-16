Декстър се завръща – по-мрачен, по-интригуващ и по-жив от всякога

Къде да гледаме новия сезон – „Декстър: Възкресение“?

След феноменалния успех на „Декстър: Нова кръв“, сериалът се завръща с нов сезон под заглавието „Възкресение“. Какво ни очаква в продължението на историята на любимия ни антигерой? Къде можем да го гледаме и заслужава ли вниманието и на нови зрители?

Десктър, какъвто не сме го виждали досега

Още в първите минути става ясно, че това не е просто поредният сезон на сериала. „Възкресение“ носи името си не само символично, а и доста буквално. След като излиза от кома, Декстър поема по нов, не по-малко опасен път – този път сред хаоса на Ню Йорк. А градът не е просто фон, той е пълнокръвен персонаж – шумен, суров и безмилостен – идеално допълващ вътрешната борба на героя между убийствените му инстинкти и възможното изкупление.

Нови и познати лица

Сезонът впечатлява и с актьорския си състав. Майкъл С. Хол отново се превъплъщава в Декстър с обичайната прецизност, като до него застават както познати лица, така и смели попълнения в актьорския състав, сред които Питър Динклидж и Ума Търман.

По-дълбок, по-интелигентен, по-непредвидим

Темите, които направиха „Декстър“ толкова въздействащ в предишните сезони, отново са на дневен ред: битката с вътрешната тъмнина, тънката граница между това какво трябва да се направи и това какво е морално и психологическият товар на наследството, което героите носят. Но този път те са поднесени с още по-голяма дълбочина и визуална елегантност, която дава отговор на въпроса защо този сериал се превърна в истинска съвременна класика.

Сбогуване… или начало на ново приключение?

Краят на сезона също не разочарова – драматични конфронтации, знакова фигура от миналото и нов антагонист, известен като „Нюйоркския убиец“. Без излишен патос, но с категоричен намек, че това може би не е последната ни среща с Декстър.

Къде можем да гледаме новия сериал „Декстър: Възкресение“?

От 12 септември „Декстър: Възкресение“ вече е част от видеотеката на SkyShowtime, а нови епизоди ще се качват всеки петък до приключването на сезона.

Абонатите на Yettel за мобилни планове и Yettel TV могат да достъпват съдържанието по няколко начина, като активация се прави в магазин на оператора или през мобилното приложение:

Като дигитална услуга, включена в абонаментни планове Total и Total Unlimited. Тази опция е налична в случай че договорът за мобилни услуги е подписан след 4 декември 2024 г., а периодът на ползване зависи от избрания план и може да бъде 6, 12 или 24 месеца.

Като допълнителна услуга към мобилния план или към Yettel TV на преференциална цена от 7,80 лв./ 3,99 евро, вместо 11,72 лв./ 5,99 евро за стандартен пакет без реклами. Когато активацията е през телевизионната услуга, клиентите получават и достъп до 2 линейни канала с HD качество.

И ако още се колебаете...

Критиците вече дадоха своята оценка: 9.2 от 10 в IMDb и 95% одобрение в Rotten Tomatoes. А това казва много. Декстър се завърна – и този път е по-мрачен, по-опасен и по-интересен от всякога.