Десетки недоволни протестираха пред сградата на "Балкантон" в столичния квартал "Лагера" (СНИМКИ)

Десетки музиканти и жители на столичния квартал "Лагера" се събраха на протест пред сградата на "Балкантон" на 29 януари вечерта. Музикантите и жителите от квартала протестираха срещу намерението на собственика на емблематичната сграда да построи върху парцела седем сгради от по пет етажа. Протестът пред сградата на "Балкантон" бе подкрепен от Сдружение "Лагера", от кмета на район "Красно село" Цвета Николаева и съветници от Столичния общински съвет (СОС).

Снимка: БГНЕС

"Този казус не е минал през нашата администрация, от 13 ноември 2023 г. до момента", каза пред медиите кметът Цвета Николаева. И изведнъж изникна в сайта на Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) към Столична община, откъдето и аз самата научих за въпросната преписка, че е процедирана", коментира тя. По думите ѝ въпреки твърденията на собствениците на сградата, фактите показват, че тя е подготвена с документи да бъде премахната. "Ако не желаеха премахването да се случи, можеха още в началото на процедурата да начертаят сградата в съществуващото ѝ положение и тя да остане, макар и реновирана, по начина, по който изглежда", посочи Цвета Николаева. Тя добави, че всички документи за събарянето, включително и разрешителното, са подготвени. Разрешителното е издадено на 25 май 2023 г., уточни районният кмет.

Кметът на район "Красно село" Цвета Николаева, снимка: БГНЕС

"Във въпросната зона, където ще се събарят други сгради, не са упоменати какви ще са - жилищни, смесен тип. Документите, които стигнаха при мен, реално са в непълен вид. Ние веднага реагирахме, като поискахме и останалата част", каза също Николаева. Кметът добави, че са изпратили и официално становище до кмета на Столична община, който според нея реално в момента може да вземе решение дали да върне процедурата за преразглеждане. "Тази сграда, макар да не е в списъка с културни ценности, е културна ценност", заяви кметът на район "Красно село".

Мнения от протеста

Припомняме, че от компанията МИК "Балкантон" излязоха с официална позиция, в която заявяват, че не са имали намерение за събаряне на сградата, а само за нейното реновиране. Те обясниха, че плановете им са да съборят останалите сгради и на тяхно място да изградят модерен комплекс с голям подземен паркинг и жилищни сгради. Още: МИК "Балкантон": Сградата няма да се събаря, но жилищa ще се строят (СНИМКИ)

Ивайло Дженев, снимка: БГНЕС

На протеста на 29 януари присъства и Ивайло Дженев – представител на фирмата инвеститор, който също потвърди, че фирмата няма намерение за събаряне на сградата. Той обясни, че сред документите за сградите, подлежащи за събаряне и входирани в Столична община, не фигурира документ за сградата на "Балкантон". "Но гражданското общество протестира, защото хората не вярват вече на думи, а вярват на дела", каза за БТА председателят на Сдружение "Лагера" Любомир Петров.

"Известни изпълнители от българската естрада се записвали тук и в Българското национално радио. А сега, независимо от външния ѝ вид и че изглежда все едно всеки момент ще рухне, реално не е така", коментира за БТА Радослав Гергов – член на групите No More, Many More и Radula. Той обясни, че все още в сградата работят много артисти, групи, музиканти, тонрежисьори. Извършва се звукозаписна дейност, продуцентство и дори в момента се отдават помещения под наем в сградата. Лично аз с една от моите банди се нанесохме преди три дни на третия етаж", каза още Радослав Гергов.

Радослав Гергов, снимка: БГНЕС

Според него сградата трябва да има статут на музей и младите хора и децата да могат да се запознаят с историята ѝ. "Най-малкото очаквам нормално отношение и нормално поведение към българското наследство, защото има едно поколение от хора, които ни управляват. Тези хора разрушиха много голяма част от това, което е било създадено, и на нас в момента ни се пада неудоволствието да поправяме грешките, техните грешки занапред", коментира още той.