След настояване на съда: Отстраниха кмета на Герман от ГЕРБ

Кметът на столичното село Герман Божидар Трайков (ГЕРБ) е отстранен от длъжност почти две години след началото на мандата си. Причината е същата, поради която се стигна до предсрочни избори в районите "Слатина" и "Оборище" – кметът е останал съдружник в стари търговски дружества след изтичане на срока, позволен от Закона за местното самоуправление.

Казусът трябваше да бъде решен още през януари 2025 г., но тогава Общинската избирателна комисия (ОИК) отказа да го освободи заради липса на необходимото мнозинство. Това бездействие бе обжалвано пред Административния съд, който задължи комисията да приложи закона. С осеммесечно закъснение решението вече е факт. Трайков може да го обжалва, а при влизането му в сила в Герман ще се проведат предсрочни избори, както вече се случи в няколко столични района. Още: За ГЕРБ майка, за "Продължаваме промяната - Демократична България" мащеха, или как действа ОИК

Нарушението

Положил е клетва, докато все още е съдружник в две фирми, без да уведоми председателя на Столичния общински съвет и ОИК.

Останал е съдружник в едно от дружествата чак до лятото на 2024 г., много след изтичането на едномесечния срок за освобождаване от дяловете. Прехвърлянето е вписано още по-късно – през есента на 2024 г.

Сигналите срещу него са подадени от Юлиян Исмаил и Калоян Васев.

Обяснението на кмета

Трайков твърди, че е предприел "всички възможни правни и фактически действия" за прекратяване на участието си във втората фирма, но процесът се е забавил. По думите му, през ноември 2023 г., в рамките на законовия срок, е подписал предварителен договор за продажба на дяловете на съдружника си. Той първоначално приел офертата, но след това не се явил на няколко нотариални срещи за финализиране на сделката. Още: Борис Бонев: ОИК и ЦИК се използват за отстраняване на неудобните

"Предвид сключения предварителен договор вече е бил в невъзможност да продаде дяловете на друго лице, а обявяването на предварителния договор за окончателен е могло да се случи единствено по съдебен път, което ще отнеме години. Отделно от това и съгласно актуалната съдебна практика е бил в невъзможност сам да подаде документи за заличаването си, защото не е управител на дружеството. По този начин е бил поставен в безизходица относно напускане на дружеството предвид публичната длъжност, която заема", се казва още в позицията му, цитирана в решението на ОИК.

Комисията не приема тези аргументи и отчита единствено забавянето на прехвърлянето извън законовия срок. Още: Отстраниха кмет на ГЕРБ в Софийско

Божидар Трайков е бивш служител на МВР, впоследствие създава бизнес с маршрутни превози до Герман и Лозен, както и фирма за автостъкла. През октомври 2023 г. печели кметските избори от първи тур с 577 гласа.

Решението за отстраняването му подлежи на обжалване в седемдневен срок, който вече тече.