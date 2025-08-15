Най-важните новини за деня, 15 август

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 август.

ТРЪМП И ПУТИН В АЛЯСКА: ЩЕ ОТКЛЮЧИ ЛИ АРКТИКА КРАЯ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА?

"Аляска и Арктика са мястото, където се пресичат икономическите интереси на нашите страни и има перспективи за реализиране на мащабни, взаимноизгодни проекти", заяви на пресконференция в Москва Юрий Ушаков, дългогодишен съветник по външната политика на Владимир Путин и бивш посланик в Съединените щати. Коментарите му показват, че икономическото сътрудничество в Арктика може да бъде на дневен ред, при срещата на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска днес (15 август).

"ТОЙ НЯМА ДА СИ ИГРАЕ С МЕН": ГОЛЕМИЯТ КОЗ НА ТРЪМП СРЕЩУ ПУТИН И КАК ДИКТАТОРЪТ ЩЕ ОТКЛОНИ ВНИМАНИЕТО ОТ МИРА В УКРАЙНА (ОБЗОР-ВИДЕО)

Срещата на върха в Анкъридж (щата Аляска) между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин днес, 15 август (започва в 22 ч. българско време) е едно от събитията на годината. Залогът е бъдещето на суверенна европейска държава, нападната през февруари 2022 г. от по-големия си съсед, а държавният глава на САЩ вече е дал да се разбере пред европейските лидери и пред самия украински президент Володимир Зеленски, че няма да прави споразумения с Путин по териториални въпроси, без в тях да е включен и Киев. Самият Зеленски няма да участва в срещата.

РУСИЯ ЗАПАЛИ ОГРОМЕН ПОЖАР В СУМИ (ВИДЕО)

Руски окупатори са атакували украинския град Суми. Ударът е бил насочен срещу гражданска инфраструктура в центъра на града. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров и изпълняващия длъжността кмет на Суми Артьом Кобзар в Telegram. „Врагът удари централната част на сумската общност - гражданската инфраструктура“, пише Григоров.

Руското министерство на отбраната вече отрече да е атакувало пазар в центъра на Суми. Държавната информационна агенция на страната РИА Новости твърди, че Украйна обвинява Русия за атаката, предназначена да провали срещата на върха САЩ-Русия в Аляска, предаде BBC.

Увеличеното използване на балистични ракети с подобрени маневрени способности от страна на Русия е намалило ефективността на украинските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot), предоставени на Украйна от западните ѝ партньори. Такава оценка прави военното разузнаване на САЩ (DIA), цитирана от специализираното издание The War Zone. Руските ракетни удари, както и атаките с дронове, като цяло са се увеличили през последните месеци, но в последните дни пак са намалели до известна степен преди срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин в Аляска.

ВАГОНИ С ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ГОРЯТ В ХАСКОВСКО (ВИДЕО)

Товарен влак с осем цистерни се запали. Няколко вагона с дизелово гориво са се обърнали и горят край село Пясъчево, Хасковско. На мястото на инцидента има 20 пожарни, които се опитват да овладеят огъня. Към мястото на инцидента пътуват и още пожарни екипи. Още: Пак неуредици с БДЖ, този път с влака от Варна

ШОФЬОРЪТ, ВРЯЗАЛ СЕ В АВТОБУС, С КНИЖКА ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ И МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЯ (ВИДЕО)

На 1 август тази година е получил книжка водачът на колата, която при катастрофа се вряза в автобус на градския транспорт в София. За две седмици има шест фиша за дребни нарушения. Това съобщи зам.-началникът на "Пътна полиция" към СДВР комисар Мартин Цурински. "Въпрос на уточняване е дали скоростта, с която се е движила колата, е била превишена", добави той. Автобусът се е движил по нощната линия на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков".

БОРИСОВ УПРАВЛЯВА С ПЕЕВСКИ, НО ВИДЯ СИНХРОН МЕЖДУ РАДЕВ, ПП И "ДПС-НОВО НАЧАЛО" (ВИДЕО)

"Група леви партии, начело с президент популист, си измислят поводи по средата на лятото, бранят "с телата си" въпросните държавни имоти, но не става ясно от кого. Кой е тръгнал да приватизира? Какво е останало след разбойническата приватизация? Нужна е прозрачност и партньорство с частния сектор, за да не се рушат и буренясват държавни имоти. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Айдемир, където присъства на освещаване на нов православен храм.

КАК ПЕЕВСКИ ВКАРВА В КАПАН РУМЕН РАДЕВ И ПП? АНАЛИЗ НА ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА (ВИДЕО)

Като поглед отвън наистина изглеждат синхронни действията, но всъщност това са действия, които по никакъв начин не сближават тези групи - те са в остро противопоставяне: "ДПС-Ново начало" срещу президента, от друга страна, ПП-ДБ. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът Цветанка Андреева, коментирайки думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано през деня, че има синхрон между Румен Радев, ПП и "Ново начало" по отношение на искането за закриване на Антикорупционната комисия.

Проруската партия "Възраждане" обяви вчера (14 август) в прессъобщение до медиите, че придобиването на бензиностанциите "Газпром" в България е свързано косвено с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов чрез негов роднина. "Бойко Борисов си купува "Газпром", очевидно прави "бензиностанция за хората", пишат от формацията на Костадин Костадинов, като това заглавие се появи и в няколко медии. Actualno.com вече писа за готвената сделка, но въпреки това решихме да проверим достоверността на информацията.

СБЛЪСЪК ЗА ВОДИТЕ НА АРДА И СДЕЛКА С БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ОПОЗИЦИЯТА И ВЛАСТТА В ГЪРЦИЯ

Гръцката опозиционна партия СИРИЗА настоява за окончателно и обвързващо споразумение с България за водите на река Арда. Това пише електронното издание "Agro24". "Докато правителството на Мицотакис се хвали с подписването на първите два от общо пет проекта за напояване по линия на публично-частно партньорство, финансирани от Фонда за възстановяване и устойчивост, то мълчи за многобройните разходи, тежестта върху държавния бюджет и таксите, които ще бъдат наложени на земеделските производители, липсата на дъжд и продължителната суша, съчетани с наболелия въпрос за съвместното управление на водите на река Арда с България", се казва в съвместно изявление на партията.

МИСТЕРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ: ACTUALNO.COM ПО СЛЕДИТЕ НА ЗАБРАВЕНОТО НАСЛЕДСТВО У НАС (ВИДЕО)

Преди хиляди години, по земите на днешните Балкани, живели народи, чиито корени търсим в светлината на времето. Траките - воини, занаятчии, поети и мистици, оставили след себе си култура, вплела в едно силата на природата и мистерията на вярата и религията.