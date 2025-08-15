Къде, кога и защо ще има движение по АМ “Струма“ в активната лента

От 18 август (понеделник) до 21 август (четвъртък), между 7 ч. и 17 ч., движението в посока Благоевград от 37-и до 56-и км на АМ “Струма“ поетапно ще се осъществява в активната лента. Това съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да следват пътната сигнализация, правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.