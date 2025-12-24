Спорт:

Кой има имен ден днес, 24 декември 2025 г. Честито!

24 декември 2025, 05:55 часа 1005 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 24 декември 2025 г. Честито!

На 24 декември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Евгени, Евгений, Евгения, Бисер, Бисера, Бистра, Благородна, Жени, Женя, Жечка, Първан, Първана. Св. Евгения била римлянка, дъщеря на знатни родители – езичници. Баща й Филип бил управител на гр. Александрия и целия Египет. Тя се отличавала с бляскаво образование и красота. Младата Евгения не се увличала от мечти нито за женитба, нито за някакво бляскаво бъдеще. Тя повярвала в Христа и прововядвала вярата. Затова била обезглавена заедно с Прот и Якинт.

Имени дни 2026 г. 

Пожелания

Честит имен ден! Нека името ти и твоята закрилница ти донесат здраве, щастие и успехи! Бъди винаги усмихната, обичана и заобиколена от верни приятели!

***

Честит имен ден! Нека дните ти бъдат изпълнени с истина, светлина и красота! Всяко нещо, до което се докоснеш да бъде изпълнено със смисъл, а в душата ти да царят мир и любов!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

***

Честит празник! Бъди здрава, честита, весела, енергична и винаги усмихната! Нека дните ти бъдат изпълнени с блясък и неповторимост, а всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

Имени дни през декември 2025 г.

Снимки: iStock    

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес