Кабинетът подаде оставка:

24 декември в историята на България: Ген. Радецки се отправя към Шипченския проход. Загива един от героите на Иван Вазов

24 декември 2025, 07:45 часа 434 прочитания 0 коментара
24 декември в историята на България: Ген. Радецки се отправя към Шипченския проход. Загива един от героите на Иван Вазов

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден"

24 декември 1877 г.: Отрядът на генерал Радецки започва зимния проход на Стара планина

На 24 декември през 1877 г. Южният отряд на генерал Радецки започва прехода в Стара планина в района на Шипченския проход в условията на люта зима. Този план е част от основната идея на руското командване за действия през заключителния период на Руско-турската осовободителна война. Руският план предвижда обход на османските сили в Средна Стара планина, излизане в долината на река Тунджа и деблокиране на Шипченския проход. Независимо от суровите зимни условия и непроходимостта на планината през това време на година руските сили изпълняват плана си. На 24 декември централната колона, която е в общ състав от 14 000 войници, под командването на генерал-лейтенант Фьодор Радецки, атакува Шипченския проход.

Прочетете също: 22 декември в историята: Пробив в Ньойския мирен договор и знаков бежански заем за България 

Руските части са подготвени за суровите зимни условия. Те предварително се запасяват с храна за 8 дни. Разполагат с топло облекло, боеприпаси и окопни инструменти. Предварително провеждат обстойно разузнаване на противника. Помощта на българското население от района е особено ценна. Копнеещите за свобода българи участват активно в подготовката на пътищата и пътеките в проходите, дават напътствия на руснаците, снабдяват ги с топло облекло и храна.

24 декември 1880 г.: Гюро Михайлов, за когото Иван Вазов пише стихотворение, загива геройски при изпълнение на служебния си дълг

Към 23 часа на 24 декември 1880 г. в сградата на ковчежничеството на Източна Румелия в Пловдив избухва пожар. Тогава при изпълнение на служебния си дълг умира редник Гюро Михайлов - на него Иван Вазов посвещава стихотворение. Касата на Първа дружина, архивите на Втора и двете бойни знамена, които се намират на първия етаж на банката, са спасени на косъм от пожара. Огънят бързо обхваща сградата и всички, освен Гюро Михайлов, започват панически да бягат.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Прочетете също: 20 декември в историята на България: Бомбардировките над София, след които остава разруха и над 4000 жертви 

Иван Костов, счетоводителят на щаба, прави опит да спаси Михайлов, качвайки се до стаята с парите, за да му каже, че веднага трябва да напусне, ако иска да излезе жив. В отговор Михайлов насочва щика на пушката си срещу него. Той решава да остане в пожара, спазвайки чл. 115 от Устава за гарнизонната и караулна служба, приет през 1879 година. Никола Костадинов - началникът на Караулното отделение бил единственият, който можел да промени устава в този момент. Тръгвайки към Гюро Михайлов, заедно с още трима войници – Илия Кръстев, Костадин Аргиров и Митю Петков, горящият под на сградата се пропуква под тях.

24 декември: Още събития в историята на България

На 24 декември 1916 г. по време на Първата световна война, като част от общата офанзива в Добруджа и към Букурещ, българските войски завземат град Исакча в Румъния.

24 декември ще остане в българската история и като денят за автономност на българската църква. На този ден през 879 г. се провежда Вселенски църковен събор в Константинопол. По време на събора е взето решение да бъде дадена автокефалност на българската архиепископия, с което България получава църковна самостоятелност.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Иван Вазов Радецки На този ден история
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес