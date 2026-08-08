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ТЕЦ "Бобов дол" със сигнал до прокуратурата: Камера снимала централата

08 август 2026, 11:38 часа 1081 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
ТЕЦ "Бобов дол" със сигнал до прокуратурата: Камера снимала централата

Сигнал до прокуратурата подаде ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" заради камера, която снима района на централата.

Сигнал е подаден и за проведения преди дни протест за затваряне на промишления път към централата. В планината Колош е монтирана камера, която излъчва денонощно и директно във Facebook за замърсявания в района на ТЕЦ "Бобов дол", съобщи БНР.

Линкът към кадрите е общодостъпен на страницата, администрирана от Даниела Тонева от местното сдружение "За Разметаница".

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Идеята е така да се осъществява граждански контрол за чистотата на въздуха.

ТЕЦ "Бобов дол" е със статут на стратегически за енергийната сигурност на страната обект. Заради това подобно заснемане е категорично забранено от закона. Затварянето на промишления път към централата за два часа също е нарушение - при това е направено без ръководството да бъде предупредено.

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Протестът даде бърз резултат - от няколко дни всеки ден водоноски на ТЕЦ-а правят оросяване, което намалява запрашаването по 2-километровото трасе, по което минават 20-тонни камиони с въглища и материали за централата.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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