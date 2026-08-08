НАП хваща почти всеки втори обект по Южното Черноморие в нарушение

Националната агенция за приходите (НАП) прави усилени проверки по морето, от които става ясно, че почти всеки втори обект, проверен от агенцията по Южното Черноморие, е с нарушение.

Бургаска област е първенец по открити нередности по време на лятната кампания на инспекторите.

Най-честите нарушения са неиздаване на касова бележка, разлика в касовата наличност и липса на задължителни данни в касовия бон. От НАП са поставили под наблюдение и два големи музикални фестивала по Южното Черноморие. Това съобщи на брифинг в Бургас говорителят на Териториалната дирекция на НАП Христо Узунов.

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От началото на контролната кампания по Черноморието, започнала в края на юни, в Бургаско са извършени над 1200 проверки, при които са установени близо 500 нарушения. Делът на нарушенията спрямо броя на проверките в областта надхвърля 40 процента, посочи Узунов. По цялото Черноморие са извършени над 2200 проверки, при които са установени около 700 нарушения.

Към днешна дата под активно наблюдение са поставени 25 обекта, като 20 от тях са в Бургаска област. Причината е в установяването на различни видове нарушения. Контролните действия на НАП не се изчерпват с установяването на нарушение, а всеки случай се анализира внимателно от гледна точка на риска от укриване на данъци. При необходимост се предприемат и цялостни ревизионни действия, каза още Христо Узунов, предаде БТА.

Източник: БГНЕС

Само преди дни директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова съобщи, че лятната контролна кампания ще продължи до края на туристическия сезон. Тя посочи и кои са най-честите нарушения, които установяват инспекторите на агенцията. Сред установените нарушения са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити в касовите бележки и несъответствия при отчитането на оборотите, посочи тя.

НАП постави под наблюдение два фестивала

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Националната агенция за приходите (НАП) постави под засилено наблюдение два фестивала в Бургаска област. Над 20 екипа на агенция ще следят продажбите и отчетените обороти по време на всички фестивални дни.

При единия от фестивалите вече е извършена пълна инвентаризация на всички стоки, получени преди началото му. След приключването на проявата ще бъде направено сравнение между продадените количества и отчетените обороти, обясни Узунов.

По думите му целта на контролните действия е спазване както на данъчното, така и на осигурителното законодателство.

Наблюдението няма да възпрепятства провеждането на фестивалите, каза говорителят на НАП.

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