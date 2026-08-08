Според израелския посланик инцидентът в Банско е изолиран случай, българите не са антисемити

Един изолиран случай, в който всеки от нас може да приеме нещо, но нацистки лозунги, слово на омразата - бихме ли го приели? Разбира се, не. Ако някой казва, че всички българи са антисемити, веднага го казвам, не е така. И в Банско не е така. Това не е вярно. Обаче се случва една случка, изолирана случка. Реагирайте, осъдете я, постарайте се да не се случва отново. Просветете децата, че това е нещо отрицателно

Това коментира Йоси Леви Сфари, посланик на Израел в България, по повод случая в Банско с нападната италиански младежи от еврейски произход.

„Летните лагери се организират в България без прекъсване от еврейски организации в Европа всяка година. Има причина защо е избрана България. Има причина защо конкретно Банско се избира. Там се чувстват сигурни децата, добре, харесва им мястото. Чудесно прекарват в България“, коментира Йоси Леви Сфари за инцидента в Банско.

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Преди дни в италиански медии се появиха кадри на група облечени в черно български младежи, които отправят нацистки поздрави и скандират „Зиг хайл“ пред хотел в Банско, в който са настанени италиански тийнейджъри от еврейските общности на Рим и Милано, предаде бТВ.

"Не разбирам защо това се превърна в такъв голям скандал"

„Наистина не разбирам защо това се превърна в такъв голям скандал. Напълно разчитам на българските власти. Чух министър-председателя да казва, че България отхвърля всеки език на омразата, расизъм, антисемитизъм. Това е от моя гледна точка като посланик, това са и очакванията“, коментира Йоси Леви Сфари.

„И да ви кажа един друг пример, публикуван, между другото, не от нас, а от някой бивш член на парламента. Няколко израелци влизат в ресторант в България. Няма да кажа нито какъв е градът, нито какво е името на ресторанта. Към тях се отнася сервитьорът зле и те решават да си тръгнат. И друг българин седи и наблюдава. И чува как сервитьорът казва: „Хайл Хитлер“, като си тръгва двойката. И ние не сме получили никакво оплакване от тази двойка. Този гост на ресторанта се обръща към собственика на ресторанта. И собственикът казва: „Това в моя ресторант не може да се случи.“ И уволнил сервитьора“, разказа посланикът на Израел.

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„Има нещо отрицателно, което не бива да се случва. И реакция съответно — собственикът на ресторанта, даже няма да кажа името на ресторанта, защото не искам да му развалям репутацията. Но израелците идват в България на големи групи. Ако добре си спомням, в Банско израелците са на трето място по брой на туристите в Банско. Много хора идват“, припомни той.

„Израелците разбират и осъзнават, че не можеш да сочиш с пръст цял един народ за поведението на четирима, петима — какви са, не знам даже какви са“, заяви посланикът и допълни, че израелци идват в Банско, в София, в Пловдив, във Варна, в Бургас.

„Има дни, особено през зимата, когато има по 8 полета на ден между Тел Авив и София. Има много дестинации, в които София изобщо няма връзка. Но до Тел Авив има 8 полета. Има и много към Варна, към Бургас. В някои дни даже и до Пловдив летят“, уточни той.

„И хората идват, защото обичат България, обичат народа на България“, допълни Израел.

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