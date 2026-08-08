Вицепремиерът: Не трябва да наричаме "деца" малолетни садисти

По повод убийството на Георги Кузев в Пловдив. Намирам за опасна индулгенция да наричаме "деца" малолетните садисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си.

Това коментира вицепремиерът Иво Христов в свой Фейсбук пост по повод жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив от група тийнейджъри.

Според него правосъдието се гради на личната отговорност.

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"Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция, но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения. Подкрепа за съдия Петко Минев", написа още Иво Христов.

Съдът остави обвиняемите в ареста

Съдът в Пловдив реши петимата тийнейджъри да останат за постоянно в ареста. Съдебното заседание в петък протече при закрити врата.

Пловдивският окръжен съд остави в ареста петимата младежи, пребили до смърт на Младежкия хълм 37-годишния Георги Кузев, като магистратите уважиха искането на окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка „задържане под стража“.

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Според съдията по делото Петко Минев убийството е извършено с особена жестокост. Освен зверският побой, има данни за тежка гавра с жертвата.

В продължение на час младежите са бръснали веждите на смазания от бой Кузев, гасили са фасове по него, рисували са свастики по тялото му, заплювали са го мнокогратно, душили са го и са го наричали с множество обидни думи. Освен това са се похвалили с клипове в социалните мрежи и са изпитвали гордост за извършената от тях проява.

Тийнейджърите са взели и 30 евро, с които е разполагал пребитият до смърт мъж, за да си хапват дюнери с тях, посочи съдия Минев. По думите му най-жесток е бил 15-годишен младеж от Строево, който до дни ще навърши 16 години. Той се е изявявал и като водещ при побоя.

Съдът прецени, че престъплението, в което са обвинени младежите е много тежко по смисъла на закона. Според съдия Минев има достатъчно доказателства за извършеното брутално престъпление и има опасност, ако останат извън ареста, тийнейджърите да извършат и друго престъпление. Няма единствено опасност да се укрият, тъй като са непълнолетни, подчерта Минев.