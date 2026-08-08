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Адвокатът на семейството на убития Георги иска горната граница на наказанието да се вдигне: Такъв садизъм не съм виждал, 12 години затвор са малко

08 август 2026, 10:57 часа 2912 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Адвокатът на семейството на убития Георги иска горната граница на наказанието да се вдигне: Такъв садизъм не съм виждал, 12 години затвор са малко

Заради зачестилите случаи на подобна агресия, горната граница на наказанието, предвидено от закона, трябва да се вдигне. Това заяви адвокат Димитър Марковски в качеството си на адвокат на семейството на убития 37-годишен Георги Кузев в Пловдив.

"Почти 25 години се занимавам с тежки наказателни дела и особено с престъпления против човешката неприкосновеност, живот и здраве. Случаят е безпрецедентен. Подобна изключителна жестокост и садизъм от страна на непълнолетни лица за моята дългогодишна практика не съм виждал", допълни Марковски. 

„Във всички случаи един убиец се създава с времето. Той може да има и някои предпоставки. Още от ранна възраст, семейна среда, влияние, приятелски кръг, липса на каквито и да е възпитателни мерки и създаване на добродетели превръщат едни младежи в тежки социопати, които са изключително неподатливи на поправка и корекция на поведение”, каза той.

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Няма да има трудност в доказването на авторството и обвиненията

„Не съм се запознал с материалите по делото. Впоследствие ще подам молба до наблюдаващия прокурор това да се случи в един малко по-късен момент. Принципно, чисто процедурно има специален момент, в който самото разследване, след като събере всички материали и доказателства, ще ни предостави тази възможност да се запознаем с материалите по делото. Но се ориентирах от доказателствата по делото с оглед на това, че бяха оповестени публично мотивите на окръжния съдия в Пловдив, с които определи първоначалните мерки „задържане по стража””, уточни Марковски.

По думите му прокуратурата в Пловдив няма да има особени затруднения с доказване на авторството на това престъпление и самите квалифициращи обвинения, които са повдигнати.

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„Особено мъчителният и жесток начин ми се струва, че на пръв поглед е лесно доказуем. Смият факт, че Георги е бил зверски пребиван в продължение на повече от един астрономически час говори, че той в този период от време няма как да не е изпитвал изключително силни болки и страдания. Той почти няма здраво място и здрав орган в тялото си”, каза Марковски.

Източник: БГНЕС

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„По отношение на особената жестокост там мисля, че също прокуратурата няма да има особени затруднения. Тя е налице тази особена жестокост. Резултатите от изготвеното съдебно-медицинско заключение на починалия говорят за това, че побоят е бил жесток”, добави той пред Нова тв.

„Този „лов на педофили” не е дейност, с която трябва да се занимават тийнейджъри. Има съответни институции в държавата и правоохранителни органи, които могат да се борят с това тежко явление”, каза адвокатът.

"Георги няма профила на педофил"

„В конкретния случай искам да заявя категорично, че Георги няма профила на педофил. Това момче е било абсолютно нормално хетеросексуално момче на зряла възраст, което си е търсело приятелка. Това, че е имал контакт с лице, което се представя за 15-годишно, не го прави педофил. Това, че той е имал намерение да общува с момиче, което не е навършило пълнолетие, не го превръща в педофил”, уточни Марковски.

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„Трябва да се разсъждава в посока дали този организиран капан, създаден от младежите, не говори за предумишлени действия и желания те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият, което може да доведе до едно последващо допълнително обвинение, че убийството е извършено в условията на предумисъл”, каза още той.

„Струва ми се, че се очертава една много опасна и тревожна тенденция, която трябва да се каже на глас. Подобен вид престъпления, убийства, извършени от непълнолетни в последните години, има изключително завишаване на процента, затова може да се помисли за увеличаване на горната граница на наказанието”, каза адвокатът. По думите му наказанието от 12 години е изключително ниско.

„Родителите няма как да понесат наказателна отговорност, тъй като не участват в самото престъпление. Те ще понесат гражданска отговорност при осъждането на техните деца”, добави още той.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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