Проф. Кантарджиев за западнонилската треска: Хора се връщат от Гърция с болки в мускулите

Западнонилската треска вече е тук. Това коментира проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Центъра по заразни и паразитни болести.

"Имах доста пациенти, които, след като са били на почивка в Гърция, се връщат с болки в мускулите и ставите, както и с общо неразположение", каза той.

Най-застрашени от западнонилска треска са хората над 60 години и тези с имунен дефицит. Хората с отслабен имунитет е добре да използват репеленти, за да се предпазят от ухапвания от комари. Важно е да се обработват и дрехите, особено на децата, както и детските колички.

Още: Пазете се от гръцките комари: Ръст на случаите на западнонилска треска

Проф. Кантарджиев коментира още, че лятно време има намаляване на броя на респираторните инфекции - тези, които засягат горните дихателни пътища и белия дроб.

"В момента сме на най-ниското ниво за годината. В същото време се явяват някои, които имат епидемично разпространение", каза той. Проф. Кантарджиев заяви, че на първо място това е продължителната кашлица.

Той препоръча в жегите и така нареченото закаляване при децата. „Плискане на лицето с много студена вода, гаргари на гърлото със студена вода и, докато е топло времето - сладоледи”, каза той, цитиран от Нова тв.

„На моята възраст не съветвам хората от 11:00 ч. до 19:00 ч. да ходят по улиците. По-добре хората с оплаквания да си останат вкъщи. Трябва да се пазим от много високите температури. Съветвам от време на време да се излиза поне близко до къщата, за да не стоим цял ден само на климатик”, каза още той.

Още: Вече 18-ти случай на западнонилска треска в Румъния