Двойна доза технологии без вноска през първите три месеца от договора

Специална оферта от Yettel ни дава възможност да се сдобием с две нови устройства наведнъж и да започнем да ги изплащаме чак през декември

След летните отпуски и вълнуващите пътувания понякога е трудно веднага да се върнем към обичайната динамика в офиса. Натрупаните имейли чакат, задачите изискват концентрация, а календарът вече е пълен със срещи и ангажименти. Добрата новина е, че в такъв момент съвременните технологии могат да се превърнат в наш добър приятел и помощник.

Как можем да се възползваме?

Смартфонът е нашият личен асистент – календар, напомняния, новини и бърза връзка с всички. Смартчасовникът следи активността и ни напомня да се движим, за да сме в оптимална физическа форма да посрещнем предизвикателствата на деня. Таблетът е удобен за бележки, четене и онлайн срещи в движение, а лаптопът е мощният инструмент за по-сериозните задачи. А правилната комбинация от технологии ни дава възможност да направим прехода по-плавен, да запазим баланса между работа и личен живот и да използваме времето си максимално пълноценно.

Независимо дали говорим за ученик, който започва учебната година или професионалист завръщащ се в офиса, aко сте избрали септември, за да обогатите арсенала си от техника или да подмените старата, до края на месеца Yettel има предложение, което би могло да помогне в това начинание.

Защо да избираме, когато може да имаме повече

До края на септември всеки настоящ или нов клиент, който подпише нов двугодишен договор с избрани планове Total Unlimited на Yettel, ще може да се възползва от специална оферта. Тя дава възможност да се направи комплект от две устройства по избор, като телекомът предлага селекция от над 50 смартфони, смартчасовници, таблети и лаптопи. До края на месеца те могат да се вземат на лизинг за 2 години, а цената на лизинга ще бъде 0 лв./ 0 евро за първите 3 месеца от договора, което означава, че изплащането на устройствата започва чак през декември.

Няма фиксирани комплекти, всеки може да направи избор, който съответства на нуждите и предпочитанията му. Така например потребителите, които търсят максимална продуктивност, биха могли да комбинират таблет LENOVO Idea Tab 5G, който разполага с писалка и калъф с клавиатура, с часовник Samsung Galaxy Watch Ultra, който позволява да сме винаги свързани със света благодарение на LTE функционалността си. Тези, които избират да прекарват свободното си време в игри, биха могли да се възползват от комплект, включващ лаптопа LENOVO Gaming LOQ, както и смартчасовник HUAWEI Watch GT 5, който предлага функции за следене на здравето, известия и интелигентни напомняния, за да останат свързани с реалния свят дори докато се наслаждават на игрите във виртуалния. За желаещите да се сдобият с нов смартфон, който предлага всички модерни функции, Samsung Galaxy S25 е чудесен избор, особено в комбинация с иновативните безжични слушалки HUAWEI FreeClip, чийто дизайн без гумени тапи, позволява продължителна употреба без да причинява физически дискомфорт.

За да улесни завръщането в класната стая, Yettel предлага и две специални пакетни решения за деца със смартчасовниците MyKi Watch 4 и MyKi Watch 4 LITE. До 30 септември всяко от устройствата идва в комплект с електрическа четка за зъби Nordics Kids Sonic Toothbrush и план Junior. Устройствата осигуряват на малчуганите достъп до модерни технологии, дават спокойствие за родителите и помагат за изграждането на полезни навици. MyKi Watch 4 включва тройна локализация (GPS, Wi-Fi, LBS), видео и гласови обаждания, SOS бутон, чат с емоджита и контрол чрез мобилното приложение. MyKi Watch 4 LITE поддържа до 20 контакта, гласови обаждания, SOS бутон, GPS локализация и допълнителни функции като крачкомер, игра и аларми. С водоустойчивия си корпус IP67 той е изключително практичен избор за първи смартчасовник на детето.

И така, независимо дали се връщате в офиса, започвате учебната година или просто искате да обновите технологичния си арсенал, специалните предложения от Yettel могат да ви помогнат да намерите правилната комбинация от устройства без да натоварвате допълнително септемврийския бюджет.