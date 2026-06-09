Двупосочно движение в едно от платната на АМ “Хемус“

На 10 и 11 юни, от 9 ч. до 18 ч., за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-и км на АМ “Хемус“ ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението трафикът в участъка между 30-и и 35 км ще се осъществява двупосочно в платното за Варна.

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Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

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