Дъжд - докога? Прогноза за времето в началото на ноември от Анастасия Кирилова

През изминалите 24 часа, най-много дъжд в България е паднал в Рила – около 58-60 литра на квадратен метър, в Драгоман – 44 литра, в София – 40 литра. А от днес до утре (27-28 октомври) се очакват най-много валежи в Южна и Югоизточна България. Това заяви синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

На 28 октомври, от запад на изток, ще вали слабо, днес, 27 октомври, се очаква валежите да почнат да спират. Тази седмица сутрин ще е студено, до 0 градуса и с условия за слана, но през деня се очаква да има по-топли часове, близо до 20 градуса, каза Кирилова. Към събота и неделя т.е. 1 и 2 ноември може да има много слаби валежи и то събота.

По-голяма е вероятността за топъл ноември, особено за следващите 2 седмици, заяви Кирилова. Очаква се валежите да са под нормата – през октомври минахме 3 пъти месечните норми. Но прогнозата е дългосрочна, може да има промяна – реално, прогноза за времето от над 3 дни е несигурна.

За планините също се очаква по-сухо и по-топло време, засега няма признаци, че ще завали по-сериозно сняг. "На потребителите казваме, че не работим по разписание", предупреди обаче Анастасия Кирилова що се отнася до прогнозите за времето.

