Войната в Украйна:

Дъжд - докога? Прогноза за времето в началото на ноември от Анастасия Кирилова

27 октомври 2025, 07:27 часа 317 прочитания 0 коментара
Дъжд - докога? Прогноза за времето в началото на ноември от Анастасия Кирилова

През изминалите 24 часа, най-много дъжд в България е паднал в Рила – около 58-60 литра на квадратен метър, в Драгоман – 44 литра, в София – 40 литра. А от днес до утре (27-28 октомври) се очакват най-много валежи в Южна и Югоизточна България. Това заяви синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

Още: Оранжев и жълт код за валежи в цялата страна

На 28 октомври, от запад на изток, ще вали слабо, днес, 27 октомври, се очаква валежите да почнат да спират. Тази седмица сутрин ще е студено, до 0 градуса и с условия за слана, но през деня се очаква да има по-топли часове, близо до 20 градуса, каза Кирилова. Към събота и неделя т.е. 1 и 2 ноември може да има много слаби валежи и то събота.

По-голяма е вероятността за топъл ноември, особено за следващите 2 седмици, заяви Кирилова. Очаква се валежите да са под нормата – през октомври минахме 3 пъти месечните норми. Но прогнозата е дългосрочна, може да има промяна – реално, прогноза за времето от над 3 дни е несигурна.

За планините също се очаква по-сухо и по-топло време, засега няма признаци, че ще завали по-сериозно сняг. "На потребителите казваме, че не работим по разписание", предупреди обаче Анастасия Кирилова що се отнася до прогнозите за времето.

Още: Прогноза за времето - 27 октомври 2025 г. (понеделник)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
дъжд прогноза за времето прогноза за времето ноември 2025
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес