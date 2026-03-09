Заради войната в Иран: Поискаха отлагане на баражи за Мондиал 2026

Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд призова за отлагане на междуконтиненталните баражи за Световното първенство по футбол 2026 по-късно този месец, поради хаоса в пътуванията, предизвикан от военния конфликт в съседен Иран. Иракчаните са загрижени, че може да не успеят да прекарат играчите и персонала си в Мексико за насрочената среща с Боливия или Суринам в Монтерей на 31 март, поради ограниченията за пътуване в Близкия изток.

Ирак призова за отлагане на баражите за Световното, поради военната обстановка в съседен Иран

Арнолд заяви, че съставянето на отбор само с играчи, базирани извън Ирак, ще попречи на шансовете на страната да се класира за Световното първенство за първи път от 1986 г.

"Това няма да е най-добрият ни отбор, а ние се нуждаем от най-добрия отбор, с който разполагаме, за най-важния мач на страната от 40 години насам. Иракчаните са толкова страстни по отношение на футбола, че е направо лудост. Фактът, че не са се класирали от 40 години, вероятно е основната причина да приема тази работа. Но на този етап, когато летището е затворено, ние работим усилено, за да намерим друга алтернатива.", заяви австралиецът пред Australian Associated Press от дома си в Обединените арабски емирства

Още: Родриго е аут, а шансовете на Неймар за участие на Световното стават все по-реални

Иракското въздушно пространство е затворено, откакто САЩ и Израел започнаха въздушни атаки срещу Иран на 28 февруари, а Ислямската република отговори с изстрелване на ракети и дронове срещу Израел, държавите от Персийския залив и други съседни страни.

Боливия и Суринам ще се срещнат в полуфинала на междуконтиненталните баржи в Монтерей на 26 март, за да се реши кой отбор ще се срещне с Ирак във финала пет дни по-късно.

Още: Футболистът, спечелил само Световната купа в кариерата си - дебютира за националния отбор на финала на Мондиал 2014, но не помни нищо от мача

"По мое мнение, ако ФИФА отложи мача, това ще ни даде време да се подготвим както трябва. Нека Боливия играе срещу Суринам този месец, а след това, седмица преди Световното първенство, ние ще играем срещу победителя в САЩ – победителят в този мач остава, а загубилият си тръгва. Президентът на нашата федерация Аднан Диржал работи денонощно, опитвайки се да планира и подготви всичко, за да сбъдне мечтата на всички в Ирак, затова се нуждаем от бързо вземане на това решение", добави Арнолд.

Финалите ще се проведат в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.