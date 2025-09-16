Едно по-различно парти в София: Второто издание на Metamorphosis е тук!

На 27.9 в зала 2 на столичната зала ‘'Топлоцентрала’’ ще се случи нещо, наистина различно. Организирано от група млади хора, всички в сферата на креативните професии, Metamorphosis vol. II е партито, което не е за изпускане. Партитата Metamorphosis и цялостната им концепция са вдъхновени от така известния клуб Studio 54. Легендарен нощен клуб в Манхатън, отворил врати през 1977 г., който бързо се превръща в символ на разточителния нюйоркски нощен живот от ерата на диско. Известен с екстравагантните си партита, строгия селекционен режим и знаменитостите, които го посещават, клубът остава културна икона, въпреки че първоначалните му собственици са арестувани за данъчни измами и мястото затваря през 1980 г.

На 27.9 организаторите са обявили официален дрес код за партито, който е: митични сирени, мрежести и шифонени дрехи, диско и море. Дрескодът е много важна част от събитието и ще допринесе за цялостната атмосфера.

През вечерта, посетителите на партито ще се насладят и на специални 3D визуализации дело на младия екип, който стои зад събитията. Освен визуализациите, партито не може и без фотокорнери, които ще са създадени по поръчка за партито. Така всеки, който е там, ще може да запечата спомените от вечерта. Още един интересен детайл за събитието са и специалните гривни за вход, които получава всеки, който закупи билет. Гривните не са нещо, което досега сте виждали: Това са гривни, на които се закачат висулки, които са различни за всяко от партитата. Този път висулката е опашка на русалка.

Музиката ще ви накара да танцувате до зори, защото ще са диско ремикси на популярни парчета, които всеки знае, а Dj VLR и Marta Vibes ще се погрижат да не седнете цяла нощ. Разбира се, ако много се изморите ще има специално меню с авторски коктейли, с които да се разхладите. А ако искате да чуете някоя конкретна песен, или да поздравите приятелите си, ще можете да заявите песента си, през приложението на Viby music, които са основен партньор на събитието.

А за да е пълно преживяването, може да очаквате и специална изложба - изненада, както и изпълнения на две от най-нашумелите drag кралици в момента- Dakota и Prince ES, които ще се превъплатят в образите на митични сирени.

Билети за събитието може да откриете на qbe-events.com, датата е 27.9, а мястото е Топлоцентрала, зала 2, начален час - 22:00.